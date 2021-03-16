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الثلاثاء 16 مارس 2021 الموافق 03 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

لجنة التموين بشعبة المستوردين: متطلبات رمضان متوفرة.. ولا أزمات

الثلاثاء 16/مارس/2021 - 01:00 م
جريدة الدستور
دعاء أبو العزم
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كشف المهندس متي بشاي، رئيس لجنة التموين والتجارة الداخلية بالشعبة العامة للمستوردين، أن التجار انتهوا من استيراد كافة متطلبات شهر رمضان المبارك، مؤكدًا أنه لا يوجد نقص في أي سلعة غذائية.

وأكد رئيس اللجنة، في تصريحات صحفية، أنه لا توجد أي مشاكل خاصة في الاستيراد وأن كافة التعاقدات الاستيرادية دخلت البلاد في مواعيدها، مشيرًا إلى أن كافة السلع ومستلزمات رمضان متوفرة ولا توجد فيها أزمة، وأن كافة السلع الغذائية متوفرة في الأسواق وتكفي للاستهلاك لما بعد شهر رمضان بـ4 أشهر.

أشار إلى أن هناك 5 دول استحوذت على نسبة 41% من إجمالس الواردات المصرية من الخارج خلال عام 2020 بينها الصين بقيمة 11 مليارًا و570 مليون دولار، والولايات المتحدة بقيمة 4 مليارات و577 مليون دولار، وألمانيا بقيمة 3 مليارات و959 مليون دولار، وإيطاليا بقيمة 3 مليارات و148 مليون دولار، وروسيا الاتحادية بقيمة 2 مليار و935 مليون دولار، وذلك وفقًا للبيانات الصادرة عن وزارة التجارة والصناعة.

واشترطت هيئة سلامة الغذاء، المشرفة على استيراد وتصدير السلع الغذائية بالمنافذ الجمركية والسوق المحلية، حظر مباشرة نشاط استيراد الغذاء من الخارج، إلا بعد الحصول على ترخيص من قبل وزارة البيئة.

ونص قرار هيئة سلامة الغذاء رقم 6 لسنة 2020، على حظر مباشرة نشاط استيراد الغذاء إلا بعد الحصول على ترخيص من الهيئة وفقًا للقواعد والإجراءات المنصوص عليها في القرار، والتزام مستوردي الغذاء الذين يمارسون أنشطتهم قبل العمل بأحكام هذا القرار تقديم طلب لاستصدار ترخيص طبقا لأحكام القرار خلال 6 أشهر من تاريخ نشره.

يذكر أن عجز الميزان التجارى لمصر مع دول العالم انخفض خلال عام 2020 بنسبة 17% حيث بلغت قيمته 38 مليار و291 مليون دولار مقابل 46 مليار و225 مليون دولار خلال عام 2019، وفقًا لأحدث البيانات الصادرة عن وزارة التجارة والصناعة.

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