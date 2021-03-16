حقيقة خروج «الملك أحمس» من السباق الرمضاني وتوقف تصويره

نفت مصادر داخل أسرة عمل المسلسل الدرامي "الملك أحمس" للنجم عمرو يوسف في تصريحات للدستور، ما تم تداوله خلال اليومين الماضيين حول خروج المسلسل بشكل نهائي من السباق الرمضاني وتوقف التصوير.وقالت المصادر إن التصوير يجري على قدم وساق داخل أحد الأحياء بمدينة الإنتاج الإعلامي، ورفع المخرج حسين المنباوي ساعات تصوير المسلسل لتصل إلي 18 ساعة يوميا بعد أن قطع شوطا كبيرا في التصوير.وأنهى فريق العمل جزء كبير من التصوير والذي بدأ خلال الفترة الماضية داخل مدينة الانتاج الإعلامي، ويتم التصوير ما بين الديكورات الخاصة والتي بنيت خصيصا للمسلسل داخل مدينة الإنتاج الإعلامي، وفي منطقة القناطر الخيرية، على أن يتم تصوير بعض المشاهد في مدينة الأقصر.ويجسد عمرو يوسف دور الملك أحمس وفترة كفاحه ضد الهكسوس، "الملك" مأخوذ عن رواية "كفاح طيبة" للأديب العالمي نجيب محفوظ، تم التعاقد مع النجوم صبا مبارك، سوسن بدر، ماجد المصرى، محمد علاء، ريم مصطفي، محمد لطفي، أمير صلاح، وباسل الزارو، معتز هشام، وآخرين، وتأليف خالد وشيرين دياب، وإخراج حسين المنباوي.