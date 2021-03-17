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الأربعاء 17 مارس 2021 الموافق 04 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

تقارير ومتابعات

كواليس اعتداء أفراد أمن مستشفى الإسكندرية على أهالي مريض (فيديو)

الأربعاء 17/مارس/2021 - 12:24 ص
اعتداء أفراد أمن
اعتداء أفراد أمن مستشفى على أهالي
شيماء حمودة
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شهد مستشفى شرق الإسكندرية اشتباك بالأيدي بين أهالي مرضى محجوزين والأمن.

وقال نوال إمام في تصريحات لـ«الدستور» إن زوجة أخيها شعرت بالتعب وذهبوا بها إلى مستشفى خاص، لكن أبلغوهم أن يتوجهوا بها إلى مستشفى صدر المعمورة أو شرق المدينة، مضيفة: «بالفعل ذهبنا لمستشفى شرق المدينة، نظرا لقرب مسافتها في وقت متأخر ليلا، وحدث مشكلة في جهاز التنفس الصناعي وتم تركيب جهاز أكسجين يدوي، نظرا لعدم استقرار حالة المريضة، وكان لابد من التحكم فيها من يدها لمنع حركتها حتى تستجيب لاستقبال الأكسجين».

وتابعت: «في صباح اليوم الأحد، توجهنا للمشفى وطلبنا من أفراد الأمن الدخول، لكنهم رفضوا وقال لنا أحدهم خدوا بعضكم وامشوا من هنا وإلا متعرفوش إيه هيجرالكم».

وأضافت: «بدأ تناوب الشتائم بين أفراد الأمن وأخوي، وسحبوه لداخل المستشفى وسحلوه على الأرض واعتدوا عليه بالضرب، وأثناء محاولتي الدفاع عن ابني وشقيقي انهالوا عليا بالضرب، وبقوا يضربونا بالجزم واحنا على الأرض واقعين، واعتدى علينا أحد أفراد الأمن بعصا أمي التي كانت معي».

وتابعت: «الفيديو المصور موضح واقعة الاعتداء، وبعد ذلك أخذوا والدي واخي لغرفة مجاورة واعتدوا عليهم لمدة ساعة، وبقينا بنتحايل عليهم علشان يسيبوا بابا، وبالفعل أبلغنا النجدة ولكن خوفا على والدتي ومتابعتها، وعدم الانشغال بإجراءات البلاغ الرسمية في مركز الشرطة، تفاوضنا مع أفراد الأمن بشكل ودي وتم التصالح، والتواصل فيما بعد مع مدير المستشفى قال أنا مش فاضي أشوف فيديوهات أنا دكتور مسؤول عن المرضى».

وتابعت: «حالة والدتي طلبت دخول عناية مركزة وهو ما أبلغنا بعدم توافرها، لكن باستخدام واسطة أحد أقاربي تم توفيرها ونقلت من غرفة عادية للعناية المركزة».

من جانبه، علق الدكتور محمد فاروق مدير مشفى شرق الإسكندرية على الواقعة قائلا إن الهيئات والمستشفيات الطبية تعيش وضعا حرجا نظرا لجائحة كورونا، وكل مريض يريد أن يأخد معه ١٥ فردا من أهله مرافقين له، والاعتداء جاء أولا من أهل المريض.

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