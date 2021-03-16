إجراء 16 جراحة قلب ودعامات بـ608 آلاف جنيه لمحدودي الدخل بالبحيرة

أكد اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، على الدور الهام والحيوي لمؤسسات المجمع المدني والجمعيات الأهلية في تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين والعمل جنبا إلى جنب مع الجهاز التنفيذي للمحافظة للتيسير عن المواطنين وتوفير احتياجاتهم من خلال تقديم الرعاية الاجتماعية لهم.وأشار محافظ البحيرة إلى الدور الذى تقوم به جمعية الأورمان في خدمة المجتمع من خلال تقديم المساعدات المادية والعينية واستهداف القرى الأكثر احتياجًا، وتكثيف المساعدات بها، موجهًا بالإشراف التام من رؤساء المدن ومديرية التضامن الاجتماعي والتنسيق مع الجمعيات الخيرية ومؤسسات المجتمع المدني لضمان وصول تلك المساعدات لمستحقيها.هذا وقامت جمعية الأورمان بالبحيرة بتقديم خدمات طبية عالية الجودة لمرضى القلب، وذلك بالتعاون مع أكبر المؤسسات الطبية المتخصصة في مجال جراحات القلب والقسطرة العلاجية بالمجان بدون تحمل المريض أي نفقات على الإطلاق، حيث تم إجراء 16 عملية قلب دعامات وجراحة بتكلفة 608 آلاف جنيه تكلفة العملية الواحدة لكل حالة (38) ألف جنيه، حيث تم تحديد الحالات المستحقة والأولى بالرعاية، من خلال أبحاث ميدانية للوصول إلى الفئات المستهدفة وذلك بالتنسيق مع مديرية التضامن الاجتماعي.يأتى ذلك في إطار الجهود المبذولة لتخفيف الأعباء عن كاهل الأسر الأولى بالرعاية وتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين خاصه بالقرى الأكثر احتياجًا من خلال تقديم كافة سبل الرعاية الاجتماعية والطبيه لهم تنفيذا لمبادرة السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي "حياة كريمة".