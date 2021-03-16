سعفان ومحافظ المنوفية يسلمان 3542 وثيقة تأمين للعمالة غير المنتظمة

واصل وزير القوي العاملة محمد سعفان، جولاته الميدانية للمحافظات، حيث قام بزيارة اليوم الثلاثاء لمحافظة المنوفية في إطار مبادرة "حياة كريمة"، التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي، للاهتمام ورعاية ومساندة العمالة غير المنتظمة لرعايتهم اجتماعيا وصحيًا وتأمينيًا، وتنفيذ خطة كاملة لرعاية هذه الفئة من خلال إنشاء قاعدة بيانات سليمة.وفي هذا الإطار، سلم الوزير يرافقة محافظ المنوفية بتسليم 3542 بوليصة تأمين تكافلي ضد الحوادث الشخصية تغطى الوفاة، أو العجز الكلى المستديم أو الجزئي، للعمالة غير المنتظمة.وقال الوزير في مستهل كلمته: "جئتكم إليك اليوم في إطار توجيهات القيادة السياسية للحكومة وكل الجهات المعنية، لرعاية ومساندة العمالة غير المنتظمة ليحيوا حياة كريمة"، مقدما الشكر لكل موظفي المديرية على المجهود الذي قاموا به لحصر هذه الفئة لتنفيذ خطة كاملة لإنشاء قاعدة بيانات سليمة لرعايتهم، يتم من خلالها تقديم الرعاية والدعم والمساندة وفقا لتلك القاعدة والتواصل معهم لحل مشكلاتهم التي تواجههم في نواحي حياتهم المختلفة بالتعاون مع الجهات المعنية المختلفة.وتابع قائلا: "اليوم حرصت على التواجد معكم لكي أوفي بما تعاهدنا به أمام القيادة السياسية بتسليم وثيقة للتأمين التكافلي ضد الحوادث الشخصية"، مشيرا إلى أن هذه البوليصة حماية لأسر هذه العمالة من المخاطر التي قد يتعرضون لها في أماكن العمل المختلفة، وذلك بصرف تعويض قدره 100 ألف جنيه في حالات العجز الكلي أو الجزئي أو الوفاة- لا قدر الله- بحيث يتوفر دعم لأسرة كل عامل يعينها على أمور الحياة.وتابع وزير القوى العاملة، إن هذه البوليصة تحملت قيمتها بالكامل حسابات رعاية العمالة غير المنتظمة بالمديرية، مؤكدا أنها ماهي إلا جزء بسيط تقدمه الدولة المصرية لرعاية أبنائها من العمالة غير المنتظمة، وهي بداية سوف يتبعها الكثير من أوجه الرعاية في المرحلة القادمة لتلك الفئة، لافتا إلي أن مصر التي لم تبخل على أي مواطن فيها بأي خدمة، فكل الخير الذي نحيا فيه منها، لها كل الفضل علينا تسعى لتوفير الراحة والأمن لمواطنيها.ومن جهته، قال محافظ المنوفية، إن وزارة القوى العاملة وفي إطار توجيهات القيادة السياسية عملت على توفير كافة سبل الرعاية للعمالة غير المنتظمة وفق خطة رعاية متكاملة شملت كافة جوانب حياتهم، يأتي هذا من أهمية الدور الذي يقوم به العامل المصري في بناء الدولة المصرية وهو العمود الفقري نحو تنميتها المستدامة، وهم الساعد التي تبني الوطن بتفانيهم وجهدهم المتواصل.وفي نفس السياق، أكد علي حامد الزقم، مدير مديرية القوى العاملة، أن الوزارة لم تدخر أي جهد في رعاية العمالة غير المنتظمة من خلال تقديم العديد من الخدمات لها، كما قامت يعمل موقع إلكتروني لتسجيل تلك الفئة لتسهيل صرف المنح لها في ظل تداعيات فيروس كورونا المستجد، فضلا عن تشكيل غرفة عمليات لمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية في المصانع والمنشآت في نطاق المحافظة.واستعرض على الزقم إنجازات المديرية في رعاية تلك الفئة، حيث قامت بصرف منح للعمالة غير المنتظمة المسجلة بالوحدة فيها من 1 يناير 2020 وحتى أول مارس 2021 بلغت 7 ملايين و324 ألفا و500 جنيه لـ14 ألفًا و649 عاملا، كما قامت بصرف منحا للرعاية الاجتماعية والصحية لتلك الفئة بإجمالي 494 ألفًا و500 جنيه لـ147 عاملا تمثلت في منح مولود جديد وزواج ومنح وفاة ووفاة أحد الأقارب، فضلا عن إصدارها شهادات "أمان" لـ 208 عمال بإجمالي 104 آلاف جنيه.