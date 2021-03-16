تعيين إيمان قنديل مستشارا لوزير السياحة للرقابة على الشركات السياحية

أصدر الدكتور خالد العناني، وزير السايحة والآثار، قرارا بتعيين إيمان قنديل، مستشار الوزير للرقابة على الشركات السياحية، مساعدا للوزير لشئون شركات السياحة، ومشرفا عاما على الإدارة المركزية لشركات السياحة خلفًا للدكتور مجدى شلبي، والذي بلغ السن القانوني للمعاش 14 مارس الجاري.جدير بالذكر أن إيمان قنديل من أبناء الوزارة الذين يتمتعون بخبرة كبيرة في كافة الاعمال المتعلقة بشركات السياحة، حيث عملت بقطاع شركات السياحة بالوزارة منذ عام 1992 وتدرجت في المناصب حتى شغلت منصب رئيس الإدارة المركزية للشركات السياحية، ثم تم تعيينها عام 2017 خبيرا لشئون الشركات السياحية بالوزارة، ثم مستشارًا للوزير للرقابة على الشركات السياحية منذ 2019 وحتى تاريخه.