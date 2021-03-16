طلب إحاطه بالبرلمان بشأن نادى كفر الدوار للغزل

تقدمت النائبة راويه مختار عضو مجلس النواب عن حزب الإصلاح والتنمية بطلب إحاطه إلى وزير قطاع الأعمال ووزير الشباب والرياضة بشأن استغاثه أهالي ورياضيين وشباب نادى كفر الدوار للغزل بعد قرار وزير قطاع الأعمال بتصفية الشركة والذي أصبح معه مستقبل النادي غير معلوم رغم أنه المتنفس الوحيد لشباب وأهالي كفر الدوار ويوجد به العديد من الأنشطة والمسابقات الرياضية التي يشارك فيها أهالي وشباب المدينة الصناعية.وأشارت النائبة إلى ضرورة أن توجد رؤية واضحة حول خطة وزارة الشباب والرياضة لمستقبل هذا النادي وإعادة تأهيله لكي يستطيع الاستمرار والتزام بتقديم الأنشطة والمسابقات الرياضية لأهالي وشباب كفر الدوار.