القوى العاملة: توفير 3608 وثائق تأمين للعمالة الغير منتظمة بالمنوفية

قال وزير القوى العاملة محمد سعفان، إنه تم توفير 3608 وثيقة تأمين على الحياة للعمالة الغير منتظمة في محافظة المنوفية، وقام سعفان، ومحافظ المنوفية، بتسليم تلك الوثائق للعمالة الغير منتظمة داخل قاعة المؤتمر في نادي الشرطة بالمنوفية.وأكد وزير القوى العاملة أن الوزارة وفرت 190 ألف وثيقة تأمين على الحياة، للعمالة الغير منتظمة في جمهورية مصر العربية، طبقًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، لرعاية تلك الفئات، وذلك أثناء لقاء مؤتمر العمالة الغير منتظمة في المنوفية.وسلم محمد سعفان وزير القوى العاملة، ومحافظ المنوفية، عدد من عقود العمل لبعض الشباب من ذوي الهمم أبناء المحافظة في إطار اهتمام الدولة بتلك الفئات، فيما أشار سعفان إلى ضرورة وجود نوع الوظيفة في بطاقة العاملين لتقديم خدمات الوزارة، وسوف تقوم المديريات بالتنسيق مع الأحوال المدنية لتسهيل إجراءات العمالة.