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الثلاثاء 16 مارس 2021 الموافق 03 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

تقارير ومتابعات

رابط حجز موعد في السجل التجاري 2021

الثلاثاء 16/مارس/2021 - 02:27 م
جريدة الدستور
هبه محمد
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نظرًا لإرتفاع عمليات البحث على محركات الإنترنت والسوشيال ميديا وبموقع " جوجل " من قبل المواطنين عن رابط حجز موعد في السجل التجاري 2021، ويرصد لكم " الدستور " كافة التفاصيل والمعلومات بالخطوات.

رابط حجز موعد في السجل التجاري 2021

تستطيع الآن الدخول عبر الرابط الإلكتروني لحجز موعد في السجل التجاري 2021، في وقت سريع جدًا وتوفيرًا لوقتك، وذلك من ضمن الإجراءات الوقائية والاحترازية للحد من انتشار عدوى فيروس كورونا الخطير، والرابط كالتالي: من هنا

خطوات الحجز موعد في السجل التجاري 2021

يمكن للمواطنين الحجز من خلال الرابط الإلكتروني الذي أطلقته وزارة الداخلية للتسهيل على المواطن للحجز في موعد السجل التجاري 2021 إلكترونيًا، وذلك نظرًا للظروف التي تمر بها البلاد بسبب جائحة فيروس كورونا القاتل، وتابع مع " الدستور " الخطوات التالية:

1 - أولًا يجب على المتقدم في خدمة السجل التجاري أن يسجل الدخول على موقع الإلكتروني لجهاز تنمية التجارة الداخلية من خلال الرابط الإلكتروني.

2 - ثانيًا ثم يقوم المتقدم بإنشاء حساب جديد من خلال الضغط على تسجيل مستخدم جديد، ثم يقوم بإدخال الرقم القومي المكون من 14 رقمًا وكلمة السر.

3 - ثم يقوم بعدها اضغط على خدمة السجل التجاري.

4 - وبعد ذلك يقوم أختيار المكتب أو الفرع المطلوب الحصول على الخدمة من خلاله.

5 - ثم بعدها يقوم بالضغط على قائمة حجز معاملة بمكتب سجل تجاري 2021.

6 - وأخيرًا.. بعد ذلك سوف يحدد النظام التلقائي ووقت حضور العميل بشكل مرتب ومحدد حتى يتمكن من الدخول.

الأوراق المطلوبة حتى تتمكن من التسجيل في الخدمة إلكترونيًا

1 - مستند لطلب استخراج سجل تجاري 2021

2 - صورة من البطاقة الضريبية.

3 - صورة من البطاقة القومية للعميل المكونة من 14 رقمًا، ويشترط أن تكون سارية.

تابع أيضاً:


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4 - صورة من مستند عقد الملكية أو عقد إيجار للعقار الذي سوف يتم فيه ممارسة النشاط التجاري الخاص بالعميل.

5 - صورة من مستند شهادة من وزارة الكهرباء بتركيب عداد في مكان ممارسة النشاط التجاري الخاص بالعميل.

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