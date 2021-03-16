رابط حجز موعد في السجل التجاري 2021

رابط الاستعلام عن شقق الإسكان الاجتماعي بالرقم القومي وأرقام الخط الساخن (dostor.org)

4 - صورة من مستند عقد الملكية أو عقد إيجار للعقار الذي سوف يتم فيه ممارسة النشاط التجاري الخاص بالعميل.5 - صورة من مستند شهادة من وزارة الكهرباء بتركيب عداد في مكان ممارسة النشاط التجاري الخاص بالعميل.