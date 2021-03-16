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الثلاثاء 16 مارس 2021 الموافق 03 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الثقافة

دار الكتب والوثائق تنظم ندوة حول «الأم وتنظيم الأسرة»

الثلاثاء 16/مارس/2021 - 12:50 م
الدكتورة نيفين محمد
الدكتورة نيفين محمد
آلاء حسن
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تحت إشراف الدكتورة نيفين محمد موسى، رئيس الهيئة العامة لدار الكتب والوثائق؛ يعقد مركز التنمية البشرية بالإدارة المركزية للمراكز العلمية ندوة حول "الأم وتنظيم الأسرة"، وذلك في تمام الساعة الرابعة عصر يوم الخميس الموافق 18 مارس الجاري، بمركز شباب روض الفرج - القاهرة.

ومن المقرر أن يتحدث كل من الدكتورة هالة يسري أستاذ علم الاجتماع الريفي وعضو لجنة المحافظات بالمجلس القومي للمرأة، الدكتور أشرف قادوس رئيس الإدارة المركزية للمراكز العلمية، وتديرها صفية بشير القائم بأعمال مدير عام المركز.

جدير بالذكر أن دار الكتب والوثائق القومية بوصفها المكتبة الوطنية في مصر بدأت القيام بدورها على المستوى المهني، بالقيام بالدراسات والبحوث في كل مجالات العمل في المكتبات من خلال مشروعات علمية أساسية وتطبيقية تشتمل على تطوير أدوات العمل الببلوجرافي الوطنى، ومنها تقنين نظام رؤوس الموضوعات ونظام التكشيف وأدوات الضبط الاستنادى الوطنى للأسماء الشخصية والهيئات والأماكن الجغرافية والعناوين المقننة والسلاسل والموضوعات، وإنشاء مرصد للأعلام من المفكرين والعلماء والمبدعين المصريين، هذا كله إلى جانب المشاركة الفعالة على المستوى الدولى باسم مصر، من خلال الانضمام إلى الاتحاد الدولى لجمعيات ومؤسسات المكتبات.

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دار الكتب والوثائق تنظم ندوة حول «الأم وتنظيم الأسرة»

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