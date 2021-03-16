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الثلاثاء 16 مارس 2021 الموافق 03 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

تظاهرة لنواب «الدستورى الحر» في البرلمان التونسي لسحب الثقة من الغنوشي

الثلاثاء 16/مارس/2021 - 12:49 م
الغنوشي
الغنوشي
أمينة ذكى
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نظم نواب الحزب الدستورى الحر في تونس برئاسة عبير موسى، اليوم الثلاثاء، تظاهرة داخل البرلمان التونسي للمطالبة بحسب الثقة من رئيس البرلمان وزعيم حركة النهضة الاخوانية راشد الغنوشى بسبب دعمه للإرهاب والتطرف في البلاد.

وطالبت موسى خلال كلمة لها داخل البرلمان، بضرورة سحب الثقة من الغنوشى، مشيرة لدعم جماعة الإخوان التونسية للإرهاب في البلاد، داعية إلى ضرورة أن ينتفض نواب الشعب التونسى ضد جماعة الإخوان وقياداتها في الأراضى التونسية.

واتهمت موسى، يوسف القرضاوى بنشر الإرهاب والتطرف في الأراضى التونسية عبر الفتاوى التي تسعى لشرعنة الإرهاب في تونس، داعية السلطات القضائية التونسية للرد على استفسارات تؤكد دعم رئيس مجلس نواب الشعب التونسى للتطرف في البلاد.

وطالبت عبير موسى نواب مجلس الشعب التونسى بالتوقيع على سحب الثقة من رئيس مجلس النواب راشد الغنوشى، بسبب جرائم حركة النهضة التونسية الإخوانية في البلاد، مشيرة إلى أن الحزب الدستورى شرع في جمع توقيعات لسحب الثقة من الغنوشى.

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