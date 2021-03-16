«الدولية للطاقة المتجددة» تناقش إدارة بيانات الطاقة مع السودان

تختتم اليوم الوكالة الدولية للطاقة المتجددة إيرينا "IRENA"، فعاليات الندوة المغلقة التي تعقد على مدار يومي 15 و16 مارس الجاري، مع قطاع الطاقة في السودان، ويأتي علي هامشها إقامة ورش عمل مع مسئولي الطاقة في الخرطوم.وأوضحت الوكالة الدولية للطاقة المتجددة، في بيان لها اليوم، أن الهدف الرئيسي من ورش العمل هو جمع جميع أصحاب المصلحة الرئيسيين في قطاع الطاقة في السودان معًا لمناقشة مختلف الموضوعات المتعلقة بإدارة بيانات الطاقة في السودان، ويشمل:1- مراجعة البيانات المطلوبة لتعزيز المساهمة المحددة وطنيا وتتبع الأهداف المتعلقة بالطاقة وتوافرها.2- ناقش إنشاء نظام للقياس والإبلاغ والتحقق لقطاع الطاقة يمكنه توفير البيانات اللازمة بشكل منهجي في المستقبل.كما أوضحت "إيرنا " أنه ستركز ورشة العمل الأولى على تقديم مقدمة للأنشطة المقترحة من قبل IRENA وإجراء تدقيق أولي للبيانات، ويتمثل أحد الأهداف الرئيسية لورشة العمل هذه في تقييم ما إذا كانت البيانات التي يتم جمعها حاليًا مفيدة لتلبية الاحتياجات المحددة.