«التنمية وبناء الإنسان المصرى».. ندوة بإعلام غرب الإسكندرية

نظم مركز إعلام غرب الإسكندرية، ندوة بعنوان "التنمية وبناء الإنسان المصرى"، بالتعاون مع إدارة غرب التعليمية بمدرسة نبع الفكر الرسمية، فى إطار دور الهيئة العامة للاستعلامات بالتعريف باستراتيجية مصر للتنمية المستدامة، وأدار اللقاء أماني محمد مسئول الإعلام التنموي بالمركز، بحضور مجدى الغريب مدير المركز، والدكتور إيهاب عبد الخالق من المعهد العالى للخدمة الإجتماعية.وأكد مجدى الغريب مدير المركز على أهمية التعرف على التنمية المستدامة وبناء قدرات الفرد حتى يكون قادرًا على مواجهة التحديات الراهنة.وتحدث الدكتور إيهاب عبد الخالق عن أهمية المؤسسة التعليمية بإعتبارها إحدى المؤسسات المسئولة عن التربية وغرس السلوكيات الايجابية لدى النشء.كما أوضح معنى التنمية وتعنى الانتقال من الوضع الحالى الى المأمول، وأن التنمية المستدامة تهدف إلى تلبية احتياجات البشر دون المساس بحق الاجيال القادمة بجانب توافقها بيئيا والاستفادة من الموارد المتاحة والمحافظة عليها.وأكد على أن بناء الإنسان، وتنمية مهاراته لايقتصر على سن معين، وأن التنمية المستدامة تعتمد على الفرد والبيئة والمؤسسات المختلفة سواء الصحية أو الدينية أو التعليمية أو الاجتماعية أو الاقتصادية.وفى ختام الندوة أوضح أن معوقات التنمية منها مقاومة التغيير وعدم اتباع الاساليب العلمية فى الحل وعدم المتابعة والاختيارات العشوائية والاستسلام للوضع الحالى.