«الهجرة» تطلق أول ملتقى للشباب المقبل على الدراسة بالخارج في أغسطس

أعلنت السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الهجرة وشئون المصريين بالخارج، عن انطلاق فعاليات ملتقى الوزارة للشباب الجدد من الدراسين بالخارج المسافرين للمرة الأولى، موجهة الدعوة إلى الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، للقاء الشباب المقبل على الدراسة بالخارج.جاء ذلك خلال اجتماعها مع الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، لعرض خطوات معادلة شهادات الطلاب الدارسين بالخارج.وقالت مكرم، إن الملتقى يأتي بمشاركة عدد من الجهات المختصة؛ والذي تم التسجل خلاله عبرالرابط «https:forms.gleb1x48x47m6zr77Cc6»؛ وذلك لربط الطلاب الجدد بزملائهم من الدارسين القدامي، ومساعدتهم على حل أي مشكلة قد تعترضهم بالخارج، بالإضافة إلى تعريفهم بالخدمات التي تقدمها الدولة وامدادهم بالمعلومات التي يحتاجونها.وتابعت وزيرة الهجرة أنه يمكن للطلاب من الدارسين بالخارج التسجيل في مركز وزارة الهجرة للشباب المصريين الدراسين بالخارج https:medcegypt.net، تم تدشينه في يناير 2021، ليكون مظلة حوارية ومعرفية خاصة بشبابنا في الخارج.جاءت فكرة إنشاء المركز لتشجيع استدامة التواصل والحوار بين الوزارة والدارسين المصريين بمختلف دول العالم، كما ينظم مركز الحوار عدة فاعليات على مدار العام، لتقوية الروابط بين الدارسين المصريين بالخارج ومؤسسات الدولة للاستفادة من خبراتهم، كما يشجع تكوين حلقات طلابية في معظم ومختلف دول العالم، للتعرف والتواصل مع غيرك من الدارسين بنفس الدولة أو المجال.