ضبط 450 كليو لحوم ودواجن فاسدة في بورسعيد

أسفرت حملة تموينية في بورسعيد عن ضبط مصنع "تحت السلم" وبه ربع طن من اللحوم تم مد فترة صلاحيتها لتوزيعها على المحال ومن ثم تباع للمواطنين على أنها صالحة للاستهلاك الأدمي، ما يشكل خطرًا على صحة المستهلكين، وتم التحفظ على الكمية المضبوطة وتحرر محضر رقم 1695 جنح الزهور وجاري العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.كما تمكن رجال الرقابة التموينية من ضبط 200 كجم من الدواجن داخل أكياس بلاستيكية بدون أي بيانات تدل على صلاحيتها، في أثناء التعبئة داخل أحد المعامل الخاصة بتجهيز الدواجن، وتم التحفظ على الكمية المضبوطة وتحرر المحضر رقم 1694 جنح الزهور وجاري العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.