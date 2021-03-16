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الثلاثاء 16 مارس 2021 الموافق 03 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

«الهجرة»: نشر خطوات معادلة الشهادات الدولية على موقع «حوار شباب الدارسين»

الثلاثاء 16/مارس/2021 - 12:33 م
نبيلة مكرم
نبيلة مكرم
وفاء علي
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تواصلت السفيرة نبيلة مكرم عبد الشهيد، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، مع الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، لعرض خطوات معادلة شهادات الطلاب الدارسين بالخارج؛ حيث جاءت مناشدات الطلاب خلال لقاء الشباب المسجلين بمركز وزارة الهجرة للحوار لشباب الدارسين بالخارج «MEDCE»، بإيجاد آلية أسرع لمعادلة الشهادات، والتي نقلتها وزيرة الهجرة إلى السيد وزير التربية والتعليم.

من ناحيتها، ثمنت السفيرة نبيلة مكرم التعاون مع الدكتور خالد عبد الغفار، مشيدة بالتعاون المستمر والبناء مع وزارة التعليم العالي لخدمة أبنائنا من الدارسين بالخارج، وتعريفهم بما تقدمه الدولة من جهود لتطوير التعليم، وبناء الجامعات الأهلية والدولية التي تحاكي أحدث الجامعات عالميًا؛ مؤكدة أن الطلاب أعربوا خلال زيارتهم للجامعات الأهلية أنها مصممة بمواصفات عالمية، منها ما يفوق جامعات الخارج مشيدة بالجهود الكبيرة التي تبذلها وزارة التعليم العالي لحوكمة الخدمات المقدمة للدارسين بالخارج، في إطار خطة الدولة للتحول الرقمي.

وفي السياق ذاته، أوضحت وزيرة الهجرة أنه سيتم نشر تفاصيل معادلة الشهادات للدارسين بالخارج، على موقع مركز وزارة الهجرة للحوار لشباب الدارسين بالخارج «MEDCE» والذي تتيح عضويته فرصة التواصل مع الجهات الرسمية والحصول علي فرص تدريب بجهات حكومية اضافة لمؤسسات القطاع الخاص فضلا عن حضور كافة الفعاليات التي ينظمها المركز.

من جهته، قال دكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي، إن الوزارة تتيح عبر موقع معادلة الشهادات والذي سيتم نشره علي موقع مركز وزارة الهجرة للحوار، يتضمن كافة الإجراءات منها «خطوات التقدم لمعادلة الدرجات العلمية، استكمال طلب معادلة مقدم من قبل، الدعم الفني لنظام المعادلات الإلكتروني، نظام الإرشادات الذكي، والمستندات المطلوبة للمعادلة».

وعبر وزير التعليم العالي عن دعم شباب الدارسين بالخارج عبر المكاتب الثقافية المتواجدة في مختلف دول العالم، مشيدا بخطوة إطلاق وزارة الهجرة منصة حوارية تفاعلية تتيح استدامة التواصل مع أبناءنا بالخارج وربطهم بجهود الدولة وتتيح لهم التعرف على الخدمات المقدمة لهم.


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