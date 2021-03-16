ضبط متهم بتوظيف الأموال في الجيزة

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة جرائم تلقى الأموال بغرض توظيفها.تبلغ للإدارة العامة لمباحث الأموال العامة من ( 5 ) أشخاص بقيام (إحدى السيدات، مقيمة بمنطقة الطالبية بمحافظة الجيزة)، بتلقي مبالغ مالية من الشاكين بزعم استثمارها في مجال تجارة الحديد والملابس عقب إيهامهم بمنحهم أرباح كبيرة، ثم قامت بالإستيلاء على تلك الأموال لنفسها.وأسفرت تحريات إدارة مكافحة جرائم النقد والتهريب عن صحة الواقعة وقيام المشكو فى حقها بتلقى مبالغ مالية من الشاكين بغرض استثمارها فى مجال تجارة الحديد والملابس مُقابل أرباح مُتفق عليها فيما بينهم وإلتزامها مع بعضهم في سداد الأرباح لفترات زمنية مختلفة إلا أنها امتنعت عن سداد الأرباح أو رد أصل المبالغ للشاكين والإستيلاء على تلك الأموال لنفسها بالمُخالفة للقانون.وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطها حال تعاملها مع أحد ضحاياها بدائرة قسم شرطة الطالبية بالجيزة، وبمواجهتها بما جاء بأقوال الشاكين أقرت بصحة الواقعة على النحو المُشار إليه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.