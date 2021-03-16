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الثلاثاء 16 مارس 2021 الموافق 03 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

تقارير ومتابعات

رابط الاستعلام عن شقق الإسكان الاجتماعي بالرقم القومي وأرقام الخط الساخن

الثلاثاء 16/مارس/2021 - 01:59 م
جريدة الدستور
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رابط الاستعلام عن شقق الإسكان الاجتماعي بالرقم القومي وارقام الخط الساخن، شهدت محركات البحث العالمي "جوجل" والسوشيال ميديا في الآونة الأخيرة الاستعلام عن شقق الإسكان الاجتماعي، لمحدودي ومتوسطي الدخل من قبل صندوق الإسكان الاجتماعي والتمويل العقاري التابع لوزارة الإسكان.

وتنشر "الدستور" اليوم الثلاثاء الموافق 16-3-2021، رابط الاستعلام عن شقق الإسكان الاجتماعي بالرقم القومي و ارقام الخط الساخن، للتعرف على موقف حجز الوحدات السكنية أونلاين التي طرحتها الوزارة في عدد من المدن الجديدة بالقاهرة الكبرى والمحافظات.

رابط الاستعلام عن شقق الإسكان الاجتماعي بالرقم القومي

الخطوة الاولي

1 - الدخول على رابط صندوق الإسكان الاجتماعي من هنا.

2 - اختيار الاستعلام عن شقق الاسكان الاجتماعي.

3 - كتابة البيانات المطلوبة من الرقم القومي لصاحب طلب الحصول على شقة.

4 - الضغط على تسجيل الدخول.

أرقام الخط الساخن للإسكان الاجتماعي 

هناك أرقام ايضا يمكن من خلالها الاستعلام بشكل فوري بالاستعانة بالرقم القومي للايضاح لصاحب طلب الحصول على شقة لمعرفة تفاصيل قبول الطلب من عدمه عن طريق الخط الساخن لوزارة الإسكان: - ( 188 - 5777 ).

شروط الحصول على شقق الاسكان الاجتماعي

1 - يجب أن يكون المتقدم مصري الجنسية.
2 - يجب الا يقل عمره عن 21 عام ولا يزيد عن 69 عام.
3 - يتم شراء كراسة الشروط من المنافذ المتاحة.
4 - يجب ان تكون من ذات المحافظة التي يتم فيها تقديم طلب الحصول على شقة.

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أهداف وزارة الاسكان الاجتماعي

ومن أهداف وزارة الإسكان الاجتماعي من طرح الأراضي والعقارات لمحدودي الدخل والمتوسط وغيرهم من مراحل اسكان مختلفة الآتي: -

1 - خلق مراكز حضارية جديدة تحقق الاستقرار الاجتماعي والرخاء الاقتصادي.
2 - إعادة توزيع السكان بعيدًا عن الشريط الضيق لوادى النيل.
3 - إقامة مناطق جذب مستحدثة خارج نطاق المدن والقرى القائمة.
4 - مد محاور العمران إلى الصحراء والمناطق النائية.
5 - الحد من الزحف العمرانى على الأراضى الزراعية.

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