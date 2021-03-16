رابط الاستعلام عن شقق الإسكان الاجتماعي بالرقم القومي وأرقام الخط الساخن



3 - كتابة البيانات المطلوبة من الرقم القومي لصاحب طلب الحصول على شقة.



4 - الضغط على تسجيل الدخول.



أرقام الخط الساخن للإسكان الاجتماعي

شروط الحصول على شقق الاسكان الاجتماعي

هناك أرقام ايضا يمكن من خلالها الاستعلام بشكل فوري بالاستعانة بالرقم القومي للايضاح لصاحب طلب الحصول على شقة لمعرفة تفاصيل قبول الطلب من عدمه عن طريق الخط الساخن لوزارة الإسكان: - ( 188 - 5777 ).1 - يجب أن يكون المتقدم مصري الجنسية.2 - يجب الا يقل عمره عن 21 عام ولا يزيد عن 69 عام.3 - يتم شراء كراسة الشروط من المنافذ المتاحة.4 - يجب ان تكون من ذات المحافظة التي يتم فيها تقديم طلب الحصول على شقة.

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أهداف وزارة الاسكان الاجتماعي

ومن أهداف وزارة الإسكان الاجتماعي من طرح الأراضي والعقارات لمحدودي الدخل والمتوسط وغيرهم من مراحل اسكان مختلفة الآتي: -1 - خلق مراكز حضارية جديدة تحقق الاستقرار الاجتماعي والرخاء الاقتصادي.2 - إعادة توزيع السكان بعيدًا عن الشريط الضيق لوادى النيل.3 - إقامة مناطق جذب مستحدثة خارج نطاق المدن والقرى القائمة.4 - مد محاور العمران إلى الصحراء والمناطق النائية.5 - الحد من الزحف العمرانى على الأراضى الزراعية.