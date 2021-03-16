رابط الاستعلام عن شقق الإسكان الاجتماعي بالرقم القومي وأرقام الخط الساخن
الثلاثاء 16/مارس/2021 - 01:59 م
رابط الاستعلام عن شقق الإسكان الاجتماعي بالرقم القومي وارقام الخط الساخن، شهدت محركات البحث العالمي "جوجل" والسوشيال ميديا في الآونة الأخيرة الاستعلام عن شقق الإسكان الاجتماعي، لمحدودي ومتوسطي الدخل من قبل صندوق الإسكان الاجتماعي والتمويل العقاري التابع لوزارة الإسكان.
وتنشر "الدستور" اليوم الثلاثاء الموافق 16-3-2021، رابط الاستعلام عن شقق الإسكان الاجتماعي بالرقم القومي و ارقام الخط الساخن، للتعرف على موقف حجز الوحدات السكنية أونلاين التي طرحتها الوزارة في عدد من المدن الجديدة بالقاهرة الكبرى والمحافظات.
3 - كتابة البيانات المطلوبة من الرقم القومي لصاحب طلب الحصول على شقة.
4 - الضغط على تسجيل الدخول.
وتنشر "الدستور" اليوم الثلاثاء الموافق 16-3-2021، رابط الاستعلام عن شقق الإسكان الاجتماعي بالرقم القومي و ارقام الخط الساخن، للتعرف على موقف حجز الوحدات السكنية أونلاين التي طرحتها الوزارة في عدد من المدن الجديدة بالقاهرة الكبرى والمحافظات.
رابط الاستعلام عن شقق الإسكان الاجتماعي بالرقم القومي
الخطوة الاولي
1 - الدخول على رابط صندوق الإسكان الاجتماعي من هنا.2 - اختيار الاستعلام عن شقق الاسكان الاجتماعي.
3 - كتابة البيانات المطلوبة من الرقم القومي لصاحب طلب الحصول على شقة.
4 - الضغط على تسجيل الدخول.
أرقام الخط الساخن للإسكان الاجتماعي
هناك أرقام ايضا يمكن من خلالها الاستعلام بشكل فوري بالاستعانة بالرقم القومي للايضاح لصاحب طلب الحصول على شقة لمعرفة تفاصيل قبول الطلب من عدمه عن طريق الخط الساخن لوزارة الإسكان: - ( 188 - 5777 ).
2 - يجب الا يقل عمره عن 21 عام ولا يزيد عن 69 عام.
3 - يتم شراء كراسة الشروط من المنافذ المتاحة.
4 - يجب ان تكون من ذات المحافظة التي يتم فيها تقديم طلب الحصول على شقة.
اقرأ أيضًا:
«الصحة» توضح طرق تقوية جهاز المناعة في
مواجهة كورونا (إنفوجراف)
1 - خلق مراكز حضارية جديدة تحقق الاستقرار الاجتماعي والرخاء الاقتصادي.
2 - إعادة توزيع السكان بعيدًا عن الشريط الضيق لوادى النيل.
3 - إقامة مناطق جذب مستحدثة خارج نطاق المدن والقرى القائمة.
4 - مد محاور العمران إلى الصحراء والمناطق النائية.
5 - الحد من الزحف العمرانى على الأراضى الزراعية.
شروط الحصول على شقق الاسكان الاجتماعي1 - يجب أن يكون المتقدم مصري الجنسية.
2 - يجب الا يقل عمره عن 21 عام ولا يزيد عن 69 عام.
3 - يتم شراء كراسة الشروط من المنافذ المتاحة.
4 - يجب ان تكون من ذات المحافظة التي يتم فيها تقديم طلب الحصول على شقة.
اقرأ أيضًا:
«الصحة» توضح طرق تقوية جهاز المناعة في
مواجهة كورونا (إنفوجراف)
«فقدان السمع».. عرض جديد يظهر على المصابين بكورونا
أهداف وزارة الاسكان الاجتماعيومن أهداف وزارة الإسكان الاجتماعي من طرح الأراضي والعقارات لمحدودي الدخل والمتوسط وغيرهم من مراحل اسكان مختلفة الآتي: -
1 - خلق مراكز حضارية جديدة تحقق الاستقرار الاجتماعي والرخاء الاقتصادي.
2 - إعادة توزيع السكان بعيدًا عن الشريط الضيق لوادى النيل.
3 - إقامة مناطق جذب مستحدثة خارج نطاق المدن والقرى القائمة.
4 - مد محاور العمران إلى الصحراء والمناطق النائية.
5 - الحد من الزحف العمرانى على الأراضى الزراعية.