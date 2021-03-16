ولي عهد أبوظبي: عام الخمسين مرحلة حافلة بالإنجازات الاستثنائیة

أشاد ولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، بإنجازات الدولة الإماراتية خلال خمسين عامًا مضت، مؤكدًا أن هذه الفترة شهدت إنجازات استثنائية بالبلاد، وذلك بمناسبة إعلان عام 2021 عام الخمسين في دولة الإمارات العربية المتحدة.وكتب بن زايد، في تغريدة عبر صفحته الرسمية بموقع "تويتر": "بمناسبة عام الخمسین.. نكمل فيه مرحلة حافلة بالإنجازات الاستثنائیة، ونبدأ مرحلة جدیدة تعانق طموحاتنا فیها السماء".وأضاف قائلًا: "التحدي أكبر والمنافسة أشد، لكن إرادتنا وھمتنا وروح التحدي لدینا أقوى، شعبنا مصدر قوتنا، ونرحب بالمبدعین ونمد أیدینا بالخیر والتعاون والسلام لكل دول العالم وشعوبه".وفي وقت سابق، أعلن رئيس الإمارات الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، أن عام 2021 في دولة الإمارات "عام الخمسين" احتفاء بالذكرى الـ 50 لتأسيس الدولة، حيث ينطلق عام الخمسين رسميًا في 6 أبريل 2021 ويستمر حتى 31 مارس 2022.