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الثلاثاء 16 مارس 2021 الموافق 03 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

صحيفة بريطانية: كشف الواحات البحرية إضافة لسلسلة اكتشافات أثرية مهمة في مصر

الثلاثاء 16/مارس/2021 - 12:31 م
اكتشافات أثرية
اكتشافات أثرية
أمينة ذكى
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أشادت صحيفة "آراب ويكلي" البريطانية بالاكتشافات المسيحية الأثرية الأخيرة بالواحات البحرية جنوب غرب القاهرة، حيث اعتبرتها الصحيفة إضافة مهمة وجديدة لقائمة الأكتشافات الأثرية التي تعلن عنها مصر تباعا الفترة الماضية.

وقالت وزارة الآثار إن فريقًا أثريًا فرنسيًا نرويجيًا اكتشف أطلالًا مسيحية جديدة في الصحراء الغربية بمصر، كاشفة عن الحياة الرهبانية في المنطقة في القرن الخامس الميلادي.

وقالت الوزارة في بيان إن البعثة اكتشفت "عدة مبان من البازلت وبعضها الآخر منحوت في الصخر وبعضها مصنوع من الطوب اللبن" خلال أعمال التنقيب الثالثة في موقع تل الجنوب قصر العجوز بالواحات البحرية.

وقال أسامة طلعت، رئيس قسم الآثار الإسلامية والقبطية واليهودية في الوزارة، إن المجمع يتكون من "ستة أقسام تحتوي على أنقاض ثلاث كنائس وخلايا رهبان" تحمل جدرانها رسومات ورموز ذات دلالات قبطية.

وقال رئيس البعثة فيكتور جيكا إن "19 مبنى وكنيسة منحوتة في الصخر" تم اكتشافها العام الماضي.

وذكر البيان أن جدران الكنيسة زُينت بـ "نقوش دينية" ومقاطع من الكتاب المقدس باليونانية، تكشف "طبيعة الحياة الرهبانية في المنطقة"، وقال إن ذلك يظهر بوضوح وجود رهبان هناك منذ القرن الخامس الميلادي، مضيفًا أن الاكتشاف ساعد في فهم "تطور المباني وتشكيل المجتمعات الرهبانية الأولى" في هذه المنطقة من مصر.

وتابعت الصحيفة البريطانية: لقد أعلنت القاهرة عن العديد من الاكتشافات الأثرية الجديدة الكبرى في الأشهر الأخيرة على أمل تحفيز السياحة، وهو القطاع الذي عانى من ضربات متعددة، من انتفاضة 2011 إلى جائحة فيروس كورونا، ففي فبراير أعلنت وزارة الاثار اكتشاف مصنع بيرة عالي الإنتاج يعتقد أن عمره يزيد عن 5000 عام في موقع جنائزي في جنوب البلاد.

وفي الشهر الماضي أيضًا، أعلنت بعثة أثرية مصرية دومينيكية تعمل بالقرب من الإسكندرية أنها اكتشفت مومياوات منذ حوالي 2000 عام تحمل تمائم ذهبية اللسان.

وفي يناير، كشفت مصر النقاب عن كنوز قديمة عثر عليها في موقع سقارة الأثري جنوب القاهرة، بما في ذلك توابيت عمرها أكثر من 3000 عام، في اكتشاف "يعيد كتابة التاريخ"، وفقًا لعالم المصريات الشهير زاهي حواس.

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