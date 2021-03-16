قبرص: سنتعاقد على شراء لقاح «سبوتنيك» بمجرد الموافقة عليه

قال المتحدث باسم الحكومة القبرصية كيرياكوس كوشوس اليوم الثلاثاء، إن الحكومة القبرصية قررت المضي في شراء اللقاح الروسي سبوتنيك ضد (كوفيد 19) بمجرد الموافقة عليه من قبل الاتحاد الأوروبي، مضيفا أن الحكومة ستتعاقد على 50 ألف جرعة من اللقاح؛ وذلك وفقا لتصريح أوردته وكالة الأنباء القبرصية.من جانبه، قال السفير الروسي في قبرص ستانيسلاف أوسادشي إن فعالية لقاح سبوتنيك تصل إلى 91.6%، بينما تصل النسبة بين المتطوعين فوق سن الستين إلى 91.8%.