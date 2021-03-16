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الثلاثاء 16 مارس 2021 الموافق 03 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الثقافة

القومي للترجمة يحتفل بالذكرى الأولى لرحيل الدكتور سليمان العطار.. غدًا

الثلاثاء 16/مارس/2021 - 12:30 م
الدكتور سليمان العطار
الدكتور سليمان العطار
جمال عاشور
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يقيم المركز القومي للترجمة برئاسة الدكتورة كرمة سامي، بالتعاون مع مركز جامعة القاهرة للغة والثقافة العربية برئاسة الدكتور سامي سليمان ندوة بمناسبة الذكرى الأولى لرحيل الدكتور سليمان العطار، وتقام الندوة في الساعة ١٢ ظهرا، وذلك غدًا الأربعاء بقاعة طه حسين بالمركز القومي للترجمة.

يشارك في الندوة كل من: الدكتور جابر عصفور بشهادة بعنوان ( سليمان العطار مترجمًا)، الدكتور خابيير رويث سيرا (سليمان العطار ومعهد ثربانتس بالقاهرة) ويقوم بالترجمة الدكتور عيد حميدة، والدكتور خالد سالم (القيمة التاريخية لترجمات سليمان العطار)، والدكتور محمود عبد الغفار (استراتيجيات الترجمة عند سليمان العطار: دون كيشوت نموذجًا)، الدكتور محمد عليوة (سليمان العطار والتفاعل بين مصر وأسبانيا)، الدكتور عماد عبد اللطيف (سليمان العطار ثلاثة وجوه ملهمة) ويدير الندوة الدكتور سامي سليمان.

الدكتور سليمان العطار، الأكاديمي والمترجم الكبير، هو أحد أعلام الدراسات العربية والأندلسية في العالم العربي، ترك انجازا  اكاديميًا مميزا يجمع  بين دراسات الأدب المقارن ودراسات الأدب الشعبي والفولكور والتصوف والأدب الجاهلي،من مؤلفاته:"مقدمة في تاريخ الأدب العربي:دراسة في بنية العقل العربي"،"الخيال عند ابن عربي"ومن أهم ما ترجم الراحل:"مئة عام من العزلة "و "دون كيشوت ".

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