المتهمان بالشروع في قتل سيدة بالسلام: «لسانها سليط»

أمرت نيابة السلام، اليوم الثلاثاء، بحبس شخصين أربعة أيام على ذمة التحقيقات؛ لاتهامهما بالشروع في قتل سيدة باستخدام آله حادة بسبب خلافات الجيرة بينهم،كما أمرت بسرعة إرسال التحريات الأمنية.وأقر المتهمان بتعديهما على المجنى عليها بعد مشاجرات كثيرة نشبت بينهم بسبب إلقائها كمية كبيرة من المياه على سلالم العقار دون مراعاة للسكان، ما تسببت في كسر ساق أحد الأطفال، بالإضافة إلى لسانها السليط عليهم وعلى أسرهم وسبهم بأبشع الألفاظ.وكانت بداية الواقعة عندما ورد بلاغا لقسم شرطة السلام من سيدة تتهم جيرانها بالتعدى عليها بآله حادة والشروع في قتلها بسبب خلافات الجيرة فيما بينهم، وبإجراء التحريات اللازمة تم تحديد المتهمين وضبطهم وأقروا بارتكاب الواقعة، وحرر المحضر اللازم، وتولت النيابة التحقيق.