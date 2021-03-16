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الثلاثاء 16 مارس 2021 الموافق 03 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

وزيرة البيئة: خطة متكاملة لتأهيل الموظفين المنتقلين للعاصمة الإدارية

الثلاثاء 16/مارس/2021 - 12:29 م
الدكتورة ياسمين فؤاد
الدكتورة ياسمين فؤاد
أريج الجيار
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عقدت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، اجتماعًا مع قيادات وزارة البيئة لمتابعة سير العمل وإجراءات وخطوات الانتقال للعاصمة الإدارية الجديدة الخاصة بالتحول الرقمي، حيث تم عرض حزمة الحوافز والتسهيلات التى ستقدمها الدولة للموظفين المنتقلين للعاصمة الإدارية ليتسنى للعاملين بالدولة أداء مهامهم بسلاسة ويسر.

وأوضحت وزيرة البيئة، أن حزمة الحوافز التى تقدمها الحكومة للموظفين المنتقلين للعاصمة الإدارية تتنوع بين توفير بدل انتقال، أو الحصول على شقة مدعومة من الدولة بسكن مصر بمدينة بدر أو بحي الـR3 بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وأشادت فؤاد بالخطة المتكاملة التى وضعتها الدولة لتأهيل ورفع كفاءة العاملين المنتقلين للعاصمة وفقًا لنتائج إختبارات تقييم الأداء وما أسفرت عنه الاحتياجات التدريبية، وجارى استكمال الدورات التدريبية لبناء وتنمية قدرات الموظفين على حزم تدريبية رئيسية كبرامج الأساسيات، برامج الجدارات والتدريب على التطبيقات الجديدة، بالإضافة إلى خطة متكاملة لرفع القدرات الرقمية للعاملين بما يتناسب وبيئة العمل الجديدة المقرر الإعتماد عليها بالعاصمة الإدراية، إيمانًا من الدولة بأن رفع قدرات العاملين سيسهم في النهوض بالعمل الحكومي، ويحقق قدرًا أكبر من الشفافية والحوكمة، الأمر الذي يسهم في نهاية الأمر على تحسين الخدمات المقدمة للمواطن.

وكانت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة قد تفقدت مبنى الوزارة الجديد بالعاصمة الإدارية الذى تم بنائه بشكل متوافق بيئيًا، حيث يراعى ترشيد استهلاك الموارد واستدامتها كالطاقة والمياه ونشر المسطحات الخضراء حوله، وذلك ضمن التوجه العالمي الجديد نحو التوسع في المباني الخضراء للحفاظ على استدامة الموارد، وضمن توجه الدولة في التوسع في المباني المتوافقة بيئيا والمدن المستدامة.

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