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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

«تعليم القليوبية»: هدفنا اكتشاف واستثمار قدرات ومهارات الطلاب

الثلاثاء 16/مارس/2021 - 12:26 م
مديرية التربية والتعليم
مديرية التربية والتعليم بالقليوبية
نورهان عبدالرحمن
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نظمت مديرية التربية والتعليم بالقليوبية؛ مسابقة دورى المكاتب التنفيذية للمراحل الثلاثة في إطار توجيهات؛ الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، واللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية.

واشتركت جميع الإدارات التعليمية بالقليوبية في المسابقة بواقع مدرسة لكل إدارة تعليمية وبحضور مجلس الاتحاد بلجانه الخمس والأخصائي الاجتماعي مسئول الاتحاد.

ويتم تقييم المدارس عن طريق اللجنة بالمديرية التي تضم محمد مرسي موجه عام التربية الاجتماعية، مرفت السيد مسئول الاتحاد، غادة عبد الحفيظ موجه تربية اجتماعية.

ومن جهته أكد ياسر محمود وكيل وزارة التربية والتعليم في القليوبية؛ على دور الاتحادات الطلابية وأهمية المسابقة.

وأضاف وكيل الوزارة بالقليوبية؛ أن المسابقة تهدف إلى توعية أعضاء المكتب التنفيذى للاتحادات الطلابية بالمدارس بقيم الديمقراطية، فضلا عن تنمية روح الولاء والانتماء للوطن في نفوس الطلاب، من خلال المشاركة الاجتماعية وخدمة المجتمع، واكتشاف قدرات ومهارات ومواهب الطلاب بما يتناسب مع فروقهم الفردية.

يذكر أن الفصل الدراسي الثاني للعام ٢٠٢٠ ٢٠٢١، قد انطلق يوم السبت الماضي، وسط إجراءات احترازية وقائية من تداعيات جائحة فيروس كورونا المعروف باسم "كوفيد-١٩".

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