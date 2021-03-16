148 ألفا إجمالي إصابات كورونا في عمان

أعلنت وزارة الصحة العُمانية أن إجمالي عدد الإصابات المُسجلة بفيروس كورونا بلغت 148 ألفا و10 إصابات.وأضافت الوزارة -في بيان أوردته وكالة أنباء عُمان اليوم الثلاثاء- تسجيل 1614 حالة وفاة بنسبة 1.10% من إجمالي الإصابات و137 ألفا و128 حالة تعاف لتصل نسبة الشفاء إلى 93%.وأشارت الوزارة إلى أن عدد المصابين الذين تم إدخالهم المستشفيات خلال الـ 24 ساعة الماضية بلغ 51 حالة، ليصل إجمالي الحالات في المشافي 270 حالة، وفي العناية المركزة 85 حالة.