148 ألفا إجمالي إصابات كورونا في عمان
الثلاثاء 16/مارس/2021 - 12:25 م
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أعلنت وزارة الصحة العُمانية أن إجمالي عدد الإصابات المُسجلة بفيروس كورونا بلغت 148 ألفا و10 إصابات.
وأضافت الوزارة -في بيان أوردته وكالة أنباء عُمان اليوم الثلاثاء- تسجيل 1614 حالة وفاة بنسبة 1.10% من إجمالي الإصابات و137 ألفا و128 حالة تعاف لتصل نسبة الشفاء إلى 93%.
وأشارت الوزارة إلى أن عدد المصابين الذين تم إدخالهم المستشفيات خلال الـ 24 ساعة الماضية بلغ 51 حالة، ليصل إجمالي الحالات في المشافي 270 حالة، وفي العناية المركزة 85 حالة.
وأضافت الوزارة -في بيان أوردته وكالة أنباء عُمان اليوم الثلاثاء- تسجيل 1614 حالة وفاة بنسبة 1.10% من إجمالي الإصابات و137 ألفا و128 حالة تعاف لتصل نسبة الشفاء إلى 93%.
وأشارت الوزارة إلى أن عدد المصابين الذين تم إدخالهم المستشفيات خلال الـ 24 ساعة الماضية بلغ 51 حالة، ليصل إجمالي الحالات في المشافي 270 حالة، وفي العناية المركزة 85 حالة.