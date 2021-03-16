«IRENA» تناقش خفض تكلفة إنتاج الهيدروجين الأخضر 23 مارس

تستكمل الوكالة الدولية للطاقة المتجددة إيرينا "IRENA" سلسلة الندوات الأفراضية الخاصة بمناقشة أخر التطورات وما وصل إليه البحث العلمي والتجارب حول استخدام الهيدروجين كمصدرمصادر الطاقة المتجددة منخفضة التكلفة، وخاصة ما يعرف بـ"الهيدروجين الأخضر"، الثلاثاء الموافق 23 مارس 2021.وكانت الوكالة الدولية للطاقة المتجددة بدأت هذه السلسلة في أواخر العام 2020، وكان الجزء الأول من سلسلة ندوات الهيدروجين عبر الإنترنت يركز على دعم السياسة للهيدروجين لتحقيق إمكاناته المستقبلية كحامل للطاقة في كل مكان.ومن المقرر أن تشهد سلسلة الندوات في الجزء الثاني منها مناقشة تكلفة الإنتاج لزيادة القدرة التنافسية للهيدروجين، إذ أن معظم تكلفة إنتاج الهيدروجين الأخضر هي مدخلات الكهرباء.وتعتبر تكلفة الكهرباء المتجددة تنافسية بالفعل في معظم المناطق وستستمر في الانخفاض في السنوات القادمة. ثاني أكبر عنصر تكلفة هو المحلل الكهربائي، بعد تقرير "IRENA" للحد من تكلفة الهيدروجين الأخضر، وستتناول هذه الندوة عبر الإنترنت الاستراتيجيات المختلفة التي ستسمح بتحقيق تكلفة منخفضة للمحلل الكهربائي وستجعل الهيدروجين الأخضر منافسًا للمسارات الأخرى منخفضة الكربون.