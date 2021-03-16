وزير الرياضة يتفقد معرض أندية الفتاة والمرأة في الفيوم (فيديو)

تفقد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، يرافقه الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، معرض أندية الفتاة والمرأة للمنتجات الحرفية واليدوية بمركز شباب العدوة.يأتي ذلك في إطار تشجيع الوزارة نحو دعم ورعاية الفنون التراثية والصناعات الحرفية وإقامة معارض تسويقية لتلك المنتجات وتضمن المعرض أشغال يدوية، كروشية، تطريز، والفنون التشكيلية التي تضمنت رسومات بالفحم والألوان الرصاص.وكان قد قام الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة ظهر اليوم يرافقه الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم بافتتاح الملعب القانوني لمركز شباب العدوة والذي أنشأته الوزارة بتكلفة إجمالية تقدر بـ4 ملايين جنيه و600 ألف جنيه.