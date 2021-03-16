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الثلاثاء 16 مارس 2021 الموافق 03 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

غلق وتشميع 3 مراكز طبية خاصة تعمل بالمخالفة في الشرقية

الثلاثاء 16/مارس/2021 - 12:24 م
تشميع مراكز طبية
تشميع مراكز طبية
سارة الوردانى
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أوضح أحمد محمد عطية، مدير عام الشئون الاقتصادية بالديوان العام، أن اللجان المشكلة قامت بمداهمة مجمع عيادات طبية تابع لأحد مراكز العلاج بالأعشاب بمنطقة الغشام بمدينة الزقازيق يعمل بالمخالفة، وتم تحريز عدد 44 سرنجة معدة للحقن تحتوي على مواد مجهولة المصدر وغير مسجلة بوزارة الصحة، مما يعرض صحة المرضي للخطة.

وأشار إلى أنه تم التفتيش على مركز لبيع المنتجات العشبية وتم تحريز 381 علبة وزجاجة لمواد عشبية مجهولة المصدر، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة وتحرير محضر بوجود أصناف دوائية غير مرخصة ومجهولة المصدر في مكان غير مرخص لبيع وتجارة الأدوية.

أضاف مدير عام الشئون الاقتصادية بالديوان العام أنه تم تحرير محاضر بأرقام ( 290-291-292) لسنة 2021 جنح أمن دولة طوارئ ثان الزقازيق وتحرير محضر إدارة منشأة طبية بدون ترخيص وتحرير محاضر بوجود أدوية مجهولة المصدر في مكان غير مسموح له ببيع وتداول الأدوية وتم غلق وتشميع المراكز الطبية المخالفة، مؤكدًا استمرار الحملات الرقابية والتفتيشية على الصيدليات ومنافذ بيع الأدوية بنطاق المحافظة لضمان وصول دواء آمن حفاظًا على الصحة العامة للمواطنين.

يذكر أن محافظ الشرقية قد أصدر القرار رقم 85 لسنة 2021 بتشكيل لجنة برئاسة مدير عام الشئون الإقتصادية بالمحافظة وعضوية اللواء عمر الحوام رئيس جهاز حماية المستهلك بالشرقية، والدكتورة رحاب عبد الحي مدير عام إدارة الصيدلة بمديرية الصحة، بتكثيف الحملات والمرور والتفتيش على المصانع والمنشآت والصيدليات وأماكن ومخازن الأدوية غير المرخصة بنطاق المحافظة والوقوف على الأدوية المهربة وغير المسجلة بها، وذلك بالتنسيق مع هيئة الدواء المصرية وإعداد تقرير للعرض على المحافظ في هذا الشأن.

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