التصدي لمحاولات بناء مخالفة بالشرقية

قامت رئاسة مركز ومدينة بلبيس بالتنسيق مع رئيس الوحدة المحلية بشبرا النخلة بالتصدي ووقف أعمال شدة خشبية لبناء مخالف بعزبة البرانى التابعة لشبرا النخلة على مساحة ١١٠ أمتار، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.كما قامت رئاسة مركز ومدينة فاقوس بالتنسيق مع رئيس الوحدة المحلية بسوادة بإزالة فى المهد لسور بالطوب الأبيض على مساحة ٣٠ م تقريبا بعزبة يوسف بقرية كفر الحاج عمر باسم المواطن ( ا ا ى ) وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالف.كما قامت رئاسة المركز بإيقاف أعمال حالتين بناء مخالف، وتمت الإزالة كلية واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين، حيث تم إزالة الدور التاسع علوى على مساحة ١٧٠ م بمنطقة الزهور المتفرع من شارع ترعة المنيا بالمدينة باسم المواطن ( ح م ا ) كما تم تنفيذ إزالة للدور الخامس علوى على مساحة ٢٠٠ م بجوار الساحة الشعبية.