المفتي يستقبل وزير الأوقاف بإقليم كردستان العراق لبحث تعزيز التعاون

استقبل الدكتور شوقي علام -مفتي الجمهورية، رئيس الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم- الدكتور بيشتيوان صادق عبد الله -وزير الأوقاف والشؤون الدينية بإقليم كردستان العراق- وذلك لبحث تعزيز التعاون الديني بين دار الإفتاء وكردستان العراق.وأكد مفتي الجمهورية خلال اللقاء أن كردستان العراق كان له دور كبير في مواجهة التنظيمات الإرهابية، وعلى رأسها داعش، ومواجهة الفكر المتطرف الذي بات خطرًا يهدد الجميع.وأضاف فضيلته أنه على المؤسسات الدينية في العالم أجمع أن تتحد لمواجهة خطر الإرهاب؛ لأن مواجهته في الأساس هي مواجهة فكرية تحتاج إلى تضافر الجهود والتعاون من أجل القضاء على التنظيمات الإرهابية التي أفسدت البلاد والعباد.وأشار إلى أن دار الإفتاء المصرية أصدرت عام 2014 مرصد الفتاوى التكفيرية والآراء المتشددة، الذي يعد الأول من نوعه، ويعمل على مدار الساعة لرصد وتفكيك الفكر المتطرف، حيث أصدر أكثر من 500 تقرير حاز بعضها اهتمام المراكز البحثية في أمريكا وبريطانيا.وأضاف أن الدار أصدرت العديد من الموسوعات للرد على الأفكار المتطرفة بعنوان: "دليل المسلمين إلى تفنيد آراء المتطرفين" باللغة العربية، وكتاب "التأسلم السياسي"، وكذلك كتاب باللغة الإنجليزية لتفنيد أفكار داعش وغيرها من الجماعات الإرهابية.من جانبه أشاد وزير الأوقاف والشؤون الدينية في إقليم كردستان العراق بمجهودات دار الإفتاء المصرية وفضيلة المفتي في مواجهة الفكر المتطرف ونشر المنهجية الوسطية، مؤكدًا أنهم حريصون على الاستفادة من خبرات الدار وفتاواها في مواجهة الفكر المتطرف.كما وجه دعوة إلى فضيلة المفتي لزيارة كردستان العراق، وأهدى فضيلته درع الوزارة تقديرًا لمجهوداته في مواجهة الفكر المتطرف وتطوير العمل الإفتائي.