2425 إصابة جديدة و33 وفاة بكورونا في النمسا

أعلنت وزارة الصحة النمساوية تسجيل 2425 إصابة جديدة و33 حالة وفاة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة.وقال بيان لوزارة الصحة اليوم الثلاثاء، إن إجمالي الإصابات بالفيروس بلغ 497 ألفا و889 حالة، وتعافى منها 461 ألفا و659 حالة بينما توفى 8925 حالة.وأوضح البيان أنه يتواجد بالمستشفيات للعلاج 1844 حالة منهم 383 في وحدات العناية المركزة، بينما تلقى التطعيم بلقاح كورونا مليون و79 ألفا و144 شخصا.وذكر البيان أن الإصابات الجديدة بالولايات الفيدرالية توزعت كالتالي: بورجنلاند 109 وكارينثيا 101 والنمسا السفلى 508 والنمسا العليا 388 وسالزبورج 212 وستيريا 322 وتيرول 114 وفورارلبرغ 27 وأخيرا العاصمة فيينا 644 حالة.