«العبور الثاني».. تفاصيل خطة «حياة كريمة» لتطوير قرى شمال سيناء

أعلن اللواء محمد عبدالفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، عن خطة المحافظة في المبادرة الرئاسية حياة كريمة، التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي، لإنشاء مجتمعات عمرانية جديدة ورفع كفاءة المنازل الأخرى لتوفير سكن كريم، ورفع البنية الأساسية في كافة المجالات.وأكد شوشة، أن المرحلة الأولى من المبادرة ستشمل بمركزي الحسنة ونخل في وسط سيناء، ليتم تطويرهما والنهوض بجميع الخدمات والمرافق فيهما بهدف رفع مستوى المعيشة للمواطنين وتوفير "حياة كريمة" لهم، مشيرًا أن اختيار وسط سيناء لتنفيذ المبادرة، لأن المبادرة تعمل على اتخاذ مركز كامل بقراه ليتم تطويره والنهوض بجميع الخدمات والمرافق بهدف رفع مستوى المعيشة للمواطنين وتوفير حياة كريمة لهم.ولفت المحافظ إلى استراتيجية الدولة بتطوير القرى والمناطق الفقيرة والأكثر احتياجا من خلال الارتقاء بمستوى الخدمات لرفع مستوى المعيشة بها، حيث بدأت أولى خطوات التطوير والارتقاء بمستوى الخدمات لأهالى سيناء المقيمين في وسط سيناء، بإنشاء 11 تجمعا تنمويا متكاملة المرافق والخدمات، منها 5 تجمعات بالحسنة، وهى أم فروث بالمغارة، والكيلو 61 ببغداد، والدفيدف، النوافعة بالمغفر، خشم القاد بالحسنة، و6 تجمعات بنخل هي طويل الحامض، الخفجة، النثيلة 1 و2، أبو رصاصة بصدر الحيطان، طيبة بالتمد.وأوضح أنه تم اختيار منطقة وسط سيناء لاقامة التجمعات التنموية المتكاملة لتوطين المواطنين بتلك التجمعات متكاملة المرافق والخدمات والارتقاء بمستوى معيشتهم وتوفير فرص عمل وحياة كريمة لهم، منوها أن التجمعات التنموية المتكاملة تحتوى على منازل مزودة بالمرافق والخدمات اللازمة، إلى جانب توفير مساحات خالية لاقامة الأنشطة والمشروعات الاقتصادية وتربية الماشية والأغنام، وأراض زراعية لاستغلالها في زراعة وانتاج المحاصيل، مؤكدا أن تلك التجمعات تقوم على دعم التجمعات القائمة، والمناطق المحيطة بها من تجمعات صغيرة متناثرة لتحويلها إلى تجمعات كبيرة لتعظيم الاستفادة من مواردها وإمكاناتها الاقتصادية من زراعية وأنشطة متنوعة، يقوم بها سكان تلك التجمعات، طبقا لتوجيهات رئيس الجمهورية.