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الثلاثاء 16 مارس 2021 الموافق 03 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

محافظ الشرقية يعتمد المخططات التفصيلية لـ6 مدن

الثلاثاء 16/مارس/2021 - 12:20 م
الدكتور ممدوح غراب
الدكتور ممدوح غراب
سارة الوردانى
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اعتمد الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، المخططات التفصيلية لمدن أولاد صقر ومشتول السوق وأبو حماد، بعد الانتهاء من الدراسات التفصيلية اللازمة لموقف الشوارع واستعمالات الأراضى طبقا للمخطط الاستراتيجي المعتمد لتلك المدن.

وأكد المحافظ أن الاعتماد يأتي ضمن خطة الدولة لتحديد مناطق الإمتدادات العمرانية الجديدة والتحكم فى النمو العشوائي للمباني وتحسين البيئة العمرانية، وتنفيذ إشتراطات البناء ومنع التعدي على أملاك الدولة، بالإضافة إلى الحفاظ على الرقعة الزراعية ومنع ظهور مناطق عشوائية جديدة.

وأوضح غراب أن المخطط الذى تم اعتماده يشتمل على كافة الاشتراطات البنائية والتخطيطية لجميع المناطق السكانية والخدمية وكذلك عروض الشوارع الرئيسية والفرعية، لافتًا إلى أنه جاء تلبية لاحتياجات المواطنين والاستجابة لمطالبهم التي تستهدف حل مشكلاتهم المتعلقة بالمخططات التفصيلية، مشيرا إلى أنه تم مراعاه التنمية الاقتصادية والاجتماعية والعمرانية للمواطنين والنظرة المستقبلية التي تتناسب مع احتياجات الأجيال القادمة لينعموا بحياة كريمة ومنظمة بعيدة عن العشوائية لتظهر المدينة بالمظهر اللائق.

وشدد المحافظ على ضرورة الإسراع فى إنهاء المخططات التفصيلية والاستراتيجية لباقى المدن والالتزام بالقانون وتنفيذه لتكون جميع الرخص مطابقة لخطوط التنظيم الرسمية للمحافظة.

ومن جهتها، أوضحت المهندسة سالى حسين، مديرة الإدارة العامة للتخطيط والتنمية العمرانية بالمحافظة، أن اعتماد المخططات التفصيلية جاءت بعد جهود وتنسيق كامل مع الهيئة الهندسية بالقوات المسلحة وبالتعاون مع أحد مكاتب الاستشارات الهندسية والإنشائية، بعد إجراء دراسة متأنية وتفصيلية للشوارع وتحديد الشكل الأمثل لإستخدامها للمساهمة فى إنهاء كافة مشكلات التنمية العمرانية والسكان.

وأشارت إلى أنه تم الانتهاء من اعتماد 6 مخططات تفصيلية لمدن أولاد صقر ومشتول السوق وأبو حماد ومنيا القمح وبلبيس والإبراهمية، من ضمن 11 مدينة، وجاري إعداد الدراسات اللازمة للانتهاء من المخططات التفصيلية للمدن المتبقية لتحقيق الاستفادة من الحيز العمراني المعتمد لكل مدينة وتقديم أفضل الخدمات للمواطنين.

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