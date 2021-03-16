محمد بن راشد: عام الخمسين احتفاء بأسرع مسيرة بناء في تاريخ الدول

احتفى نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، بإعلان عام 2021، عام الخمسين في دولة الإمارات العربية المتحدة، مؤكدًا أن هذا العام يشهد الاحتفاء بأفضل مسيرة للتنمية شهدتها المنطقة.وكتب بن راشد، في تغريدة عبر صفحته الرسمية بموقع "تويتر": "عام الخمسين.. عام احتفاء بخمسين عامًا شهدت أسرع مسيرة بناء في تاريخ الدول.. وأفضل مسيرة تنمية شهدتها المنطقة.. وأنبل رحلة لبناء الإنسان.. وهو أيضًا عام استعداد لخمسين قادمة.. خمسين عامرة بالخير.. عميقة في التأثير.. نموذجية في بناء أمل للمنطقة والعالم".وفي وقت سابق، أعلن رئيس الإمارات الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، أن عام 2021 في دولة الإمارات "عام الخمسين" احتفاء بالذكرى الـ 50 لتأسيس الدولة، حيث ينطلق عام الخمسين رسميًا في 6 أبريل 2021 ويستمر حتى 31 مارس 2022.