محافظ أسيوط يشهد العرض المسرحي «محطة مصر» احتفالا بيوم الشهيد

شهد اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، العرض المسرحي "محطة مصر" على مسرح قصر ثقافة أسيوط، وكرم بعض أسر الشهداء، في إطار الاحتفال بيوم الشهيد، تحت رعاية الهيئة العامة لقصور الثقافة وإقليم وسط الصعيد الثقافي، وسط تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا.ويستمر العرض المسرحي حتى يوم 17 مارس الجاري بمسرح قصر ثقافة أسيوط، وهو من إنتاج المسرح الحديث التابع للبيت الفني للمسرح ضمن مبادرة "المواجهة والتجوال" والتي تهدف إلى الوصول للقرى المحرومة ثقافيًا وفنيًا.وبدأت الفعاليات بتفقد المحافظ لورشة عمل تصنيع الخزف والتي يجرى تنفيذها بقصر ثقافة أسيوط بمشاركة العديد من الشباب لتدريبهم على تصنيع الأواني الخزفية تحت إشراف المدربين المتخصصين لتنمية مهارات الشباب وصقل خبراتهم على الحرف التقليدية والتراثية.كما شهد المحافظ العرض المسرحي "محطة مصر" وسط حضور من الشباب والأطفال وأسر الشهداء مشيدًا بالعرض المسرحي الذي تميز بالأداء المتميز الذي يشهده مسرح العرائس.وقدم محافظ أسيوط التهنئة للقوات المسلحة المصرية والشعب المصرى بمناسبة احتفالات مصر والقوات المسلحة بيوم الشهيد والمحارب القديم الذي يوافق 9 مارس من كل عام تخليدًا لذكرى استشهاد الفريق عبدالمنعم رياض، رئيس أركان حرب القوات المسلحة الأسبق، 1969، معلنا تقديمه كافة أوجه الدعم لقطاع الثقافة بالمحافظة وتكريم المتميزين في أنشطة قصور الثقافة بالمحافظة وتأهيلهم للمشاركة في كافة المحافل والمسابقات المحلية والدولية.وأشار مدير فرع ثقافة أسيوط إلى أن العرض المسرحي من تأليف الشاعر محمد الزناتي وديكور دكتور سمير شاهين وعرائس دكتورة ريم هيبة ونحت عرائس محمود الطوبجي وألحان المايسترو حاتم عزت ومدير مسرح قصر ثقافة أسيوط الفنان مايكل يعقوب وإشراف الفنان حمدي قطب والفنان عمرو عبد المحسن والفنان محمد جابر والمخرج المنفذ رفعت ريان ومن إخراج الفنان رضا حسانيين، وهو من إنتاج المسرح الحديث التابع للبيت الفنى للمسرح ضمن مبادرة "المواجهة والتجوال" والتي تهدف إلى الوصول للقرى المحرومة ثقافيًا وفنيًا.