البرلمان يوافق على قرض كويتي بـ55 مليون دينار لتمويل «مصرف بحر البقر»

وافق مجلس النواب برئاسة المستشار حنفي جبالي، خلال الجلسة العامة المنعقدة اليوم الثلاثاء، على قرار رئيس الجمهورية رقم 76 لسنة 2021 بالموافقة على اتفاقية قرض ثان بمبلغ 55 مليون دينار كويتي بين مصر والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية المعدلة لاتفاقيتي القرض الأول والقرض الإضافي، الموقعتين بينهما 2018، لتمويل مشروع إنشاء منظومة مياه مصرف بحر البقر الواقعة في الكويت.ويهدف مشروع إنشاء منظومة مياه مصرف بحر البقر إلى تلبية الطلب على المياه الصالحة للاستخدامات المختلفة وخاصة التوسع في الإنتاج والتصنيع الزراعي، فضلا عن الاستغلال الأمثل للموارد المائية المتاحة، بالإضافة إلى المساهمة في حماية بحيرة المنزلة بيئية وخلق حوالي 100 ألف فرصة عمل، وذلك من خلال نقل ومعالجة مياة مصرف بحر البقر لتوفير حوالي 5 مليون متر مكعبيوم من المياه الصالحة لري حوالي 33 ألف فدان لإنتاج المحاصيل الزراعية، بالإضافة إلى 70 ألف فدان يتم زراعته حاليا ليصل إجمالي الأراضي المزروعة إلي 400 ألف فدان تقريبا، فضلا عن أنه سيساهم في تنمية الثروة الحيوانية في المنطقة.وتتمثل عناصر المشروع، أعمال نقل المياه الخام، إنشاء محطة معالجة المياه والحمأة، واستصلاح أراضي وأعمال تنمية الثروة الحيوانية، خدمات استشارية.وحسب الاتفاقية، فإن مدة القرض 20 عاما متضمنه فترة سماح 6 سنوات، وفترة سداد 19 سنة، حيث يسدد أصل المبلغ المسحوب من القرض على 38 قسط نصف سنوى.