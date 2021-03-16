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الثلاثاء 16 مارس 2021 الموافق 03 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

إحالة عصابة «السيارات» بمدينة نصر للمحاكمة العاجلة

الثلاثاء 16/مارس/2021 - 12:13 م
عصابة السيارات
عصابة السيارات
حسام التمساح
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قررت نيابة مدينة نصر، اليوم الثلاثاء، إحالة تشكيل عصابي تخصص في ارتكاب جرائم سرقات السيارات ومساومة مالكيها على إعادتها مقابل مبالغ مالية للمحاكمة العاجلة.

تبلغ لقسم شرطة أول مدينة نصر بمديرية أمن القاهرة بسرقة سيارة نقل ملك أحد المواطنين، أثناء توقفها بأحد الشوارع بدائرة القسم ولم يتهم أو يشتبه فى أحد بارتكاب الواقعة.

وفى وقت لاحق، تلقى المُبلغ اتصالًا هاتفيًا من رقم "محدد" ساومه خلاله المتصل على دفع مبلغ مالي قدره 70 ألف جنيه نظير إعادة السيارة.

وتوصلت تحريات قسم مكافحة جرائم سرقات السيارات، ومن خلال الاستعانة بالتقنيات الحديثة إلى أن وراء ارتكاب الواقعة 3 أشخاص.

وعقب تقنين الإجراءات، تم استهدافهم بمأمورية أسفرت عن ضبطهم حال استقلالهم سيارة نقل ملك أحدهم المستخدمة فى ارتكاب الواقعة، وضبط بحوزة أحدهم سلاح نارى "طبنجة".

بمواجهتهم، اعترفوا بسرقة السيارة بأسلوب المفتاح المصطنع ومساومة المجنى عليه على دفع مبلغ مالى نظير إعادة السيارة.

وبتطوير مناقشتهم إعترفوا بتكوينهم تشكيلًا عصابيًا تخصص نشاطه الإجرامى فى سرقة السيارات بذات الأسلوب بقصد مساومة مالكيها على إعادتها مقابل مبالغ مالية، وأقروا بارتكاب حادث سرقة سيارة أخرى بذات الأسلوب.

وبإرشادهم، ضبط السيارتان المستولى عليهما بمكان إخفائهما بالجيزة، وباستدعاء المجنى عليهما تعرفا على السيارتين واتهموهم بالسرقة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

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