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الثلاثاء 16 مارس 2021 الموافق 03 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

وزير الشباب والرياضة يفتتح ملعب مركز شباب العدوة بالفيوم

الثلاثاء 16/مارس/2021 - 12:12 م
مركز شباب بالفيوم
مركز شباب بالفيوم
الفيوم - زينب علاء
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افتتح الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، ظهر اليوم، يرافقه الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، الملعب القانوني لمركز شباب العدوة بتكلفة تقدر بـ٤ ملايين جنية و٦٠٠ ألف جنية.

ومن المقرر أيضا أن يشهد مركز شباب العدوة أعمال طرح استثماري بنظام B.O.T حق الانتفاع والتي تتضمن إقامة حمام سباحة، ١٥ محل تجاري، ٨ مكتب إداري بتكلفة تتجاوز ٢٠ مليون جنية.

وقال "صبحى" إن الوزارة تسعى لفتح آفاق استثمارية جديدة داخل المنشآت الشبابية والرياضية بمختلف محافظات الجمهورية، بالشراكة مع القطاع الخاص، موضحًا أن لديه رؤية طموحة تشمل التوسع في الطرح الاستثماري بأنظمة مختلفة، لرفع كفاءة مراكز الشباب حتى تتناسب مع رؤية القيادة السياسية وتحويلها إلى مراكز خدمة مجتمعية.

وشدد وزير الشباب والرياضة على ضرورة مراعاة كافة المواصفات والمعايير في جميع الأعمال الإنشائية مع الجهات المنفذة بحيث يتم الانتهاء منها وفق المواعيد والتوقيتات المحددة.


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