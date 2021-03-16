ضبط تشكيل عصابي تخصص في تصنيع مخدر «الاستروكس» بالدرب الأحمر

تمكنت قوة أمنية تابعة لوحدة مباحث قسم شرطة الدرب الأحمر، اليوم الثلاثاء، من ضبط شخصين، بحوزتهما كمية من مخدر الاستروكس.وبمواجهتهما إعترفا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد التعاطى وأنهما تحصلا عليها من شخصان آخران.عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهما وأمكن ضبطهما، وبحوزتهما كمية من مخدر الإستروكس، مجموعة من الأدوات والمواد التى يتم إستخدامها فى عملية تصنيع مخدر الاستروكس، هاتف محمول".بمواجهتهما أقرا بحيازتهما للمضبوطات بقصد تصنيع المواد المخدرة بإستخدام المضبوطات حيازتهما وترويجها على عملائهم.تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، العرض على النيابة للتحقيق.