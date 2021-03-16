إشهار الجمعية التعاونية للعاملين بجامعة الوادى الجديد

وافق الاتحاد التعاونى للجمعيات الاستهلاكية على إشهار جمعية تعاونيه للعاملين بجامعة الوادى الجديد والمسجلة برقم ١١٤١٦وقدم الدكتور عبد العزيز طنطاوى رئيس الجامعة الشكر لاعضاء اللجنة الثلاثية وهم الدكتور أيمن يوسف كساب عميد كلية الزراعة، ماهر حسين عبد الجيد أمين عام الجامعة المساعد، أنور محمود عباس مدير عام رعاية الشباب المركزية لما بذلوه من جهد خلال فترة التأسيس.كما قدم رئيس الجامعة الشكر إلى صلاح السيد وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالوادى الجديد، ومعاذ عبد الرحيم محمد وكيل مديرية التموين ومنصور محمد رجب رئيس الاتحاد التعاونى بالمحافظةووجه رئيس الجامعة بسرعة إنهاء كافة الإجراءات الخاصة بتشكيل مجلس الإدارة الاول وتحديد موعد اجتماع الجمعية العمومية وكافة الإجراءات الإدارية لدخول الجمعية الخدمة للمساهمه فى الحد من ارتفاع الأسعار وتوفير كافة السلع لأعضاءها.