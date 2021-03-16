رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الثلاثاء 16 مارس 2021 الموافق 03 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

«آراب نيوز» تشيد بالكشف الأثري في الواحات: إنعاش لحركة السياحة بمصر

الثلاثاء 16/مارس/2021 - 12:11 م
الكشف الأثري
الكشف الأثري
هدير سند
طباعة
أشادت صحيفة "آراب نيوز" بالاكتشافات الأثرية الأخيرة بالواحات البحرية جنوب غرب القاهرة، قائلة إن مصر تسعى لإنعاش حركة السياحة من خلال الترويج لمثل هذه الاكتشافات.

وأشارت الصحيفة، في تقرير نشرته أمس الإثنين، إلى أنه بحسب بيان صادر عن وزارة الآثار في مطلع هذا الأسبوع، كشفت البعثة الأثرية النرويجية الفرنسية العاملة بموقع تل جنوب قصر العجوز بالواحات البحرية في موسمها الثالث عن عدد من المباني المشيدة من حجر البازلت والمنحوته فى الصخر ومباني مشيدة من الطوب اللبن.

ونقلت الصحيفة عن رئيس البعثة فيكتور جيكا قوله أن "هذا الاكتشاف مهم لأنه يعطي نظرة ثاقبة لتخطيط المباني وتشكيل التجمعات الرهبانية الأولى في مصر"، لافتا إلى أنه تم الكشف عن 19 حجرة منحوتة فى الصخر وكنيسة تحتفظ بالهيكل الخاص بها ملحقا بها حجرتان منحوتتان في الصخر وتحمل الجدران كتابات بالمداد الاصفر تتضمن كتابات دينية من الكتاب المقدس باللغة اليونانية، تعكس طبيعة الحياة الرهبانية في هذه المنطقة.

وأضاف جيكا أن الاكتشافات تشير إلى استيطان الرهبان هذه المنطقة منذ القرن الخامس الميلادي. ومن بين الاكتشافات: كنيسة ومطعمه (قاعة طعام) وقلايات لسكن الرهبان وعدد من الحجرات، بالإضافة إلى العديد من قطع الاوستراكا وهي شقافات من الفخار تحمل كتابات يونانية ترجع للقرن الخامس والسادس الميلادي.

فيما نقلت الصحيفة أيضا عن الدكتور أسامة طلعت رئيس قطاع الآثار الإسلامية والقبطية واليهودية بالمجلس الأعلى للآثار، قوله أن مباني الطوب اللبن والتي ترجع إلى ما بين القرن الرابع والقرن السابع الميلادي عبارة عن 6 مناطق تتضمن بقايا ثلاث كنائس وقلالي للرهبان وتحمل الجدران مخربشات ورموز تحمل دلالات قبطية.

واعتبرت "آراب نيوز" أن تلك الاكتشافات تؤكد على سعى مصر إلى الترويج لتراثها العريق من أجل إنعاش قطاع السياحة الذي عانى العديد من الضربات المتتالية في أعقاب أحداث الربيع العربي، مشيرة إلى أن مصر تمكنت من العودة إلى خريطة السياحة العالمية مرة أخرى حيث بدأ قطاع السياحة في الانتعاش في عام 2019.
وتابعت أنه كان من المتوقع أن تستقبل مصر نحو 15 مليون سائح في عام 2020، مقابل 13 مليونًا في عام 2019، قبل تفشي وباء فيروس كورونا (كوفيد -19) في العالم أجمع.

موضوعات متعلقة

تفاصيل جديدة في واقعة تعدي فتاة على زميلتها بمساعدة بلطجي بالمعادي

بوابة الأزهر الإلكترونية | نتيجة الشهادة الابتدائية الازهرية 2021

شقيقة طالبة المعادى: «البلطجى قلعنى أنا وماما الحجاب وضربنا كلنا»

تحذير من «مخدر جديد» يستخدم في الخطف.. الحكومة توضح الحقيقة

الصور

image description

محافظ أسيوط يشهد العرض المسرحي «محطة مصر» احتفالا بيوم الشهيد

image description

احتفالا بيوم الشهيد..عرض مسرحية «محطة مصر» بثقاقة أسيوط

image description

محافظ أسيوط يلتقي وفد مجلس الوزراء

image description

جامعة أسيوط توقع اتفاقية تعاون مع البنك الأهلي

image description

محافظ أسيوط يتفقد مخزن أدوية بحي شرق

الأكثر قراءة

تحذير من «مخدر جديد» يستخدم في الخطف.. الحكومة توضح الحقيقة

كيف أسقطت «الكاميرات» المتهم في واقعة التحرش بـ«طفلة المعادي»

رابط الاستعلام عن شقق الإسكان الاجتماعي بالرقم القومي الإعلان العاشر

تفاصيل جديدة في واقعة تعدي فتاة على زميلتها بمساعدة بلطجي بالمعادي

إنفوجراف

image description

تصريحات عبد الباسط حمودة في «واحد من الناس» (انفوجراف)

image description

الأمين العام لمجلس كنائس مصر يتولى مهام عمله اليوم

image description

المرأة المصرية على منصة القضاء (إنفوجراف)

image description

مع الاحتفال به.. أبرز أحداث اليوم العالمي للمرأة (إنفوجراف)

نجم الساعة

هل يستحق Tenet المشاهدة؟.. 8 نقاط ضعف في آخر أعمال نولان

منوعات

موعد مباراة الزمالك والترجي اليوم والقنوات الناقلة بدوري أبطال إفريقيا 2021

سنغافورة: لقاح كورونا مناسب للأشخاص الذين يعانون من حساسية غير شديدة

دراسة: موجات الجفاف والحر في أوروبا هي الأكثر حدة منذ 2000 عام

إغلاق مجمع كبير في بانكوك بعد اكتشاف مجموعة من إصابات كورونا

أيام زمان

«قُبلة» زيزى البدراوى التى انهت مسيرة مخرج يمنى

حكاية المذيعة التى تسببت فى أزمات بين أم كلثوم وزوجها

«رفع الأثقال والكرة الشراب» طفولة الفنانة زوزو نبيل

«إحنا مش عبيدكم».. صرخة مريم فخر الدين في وجه عادل إمام

مقالات الرأي
لواء.حمدى البطران
صعيد بدون سلاح
جمال-أسعد
قضية حقوق الإنسان
القس. رفعت فكرى
البابا فرنسيس ورسالة المصالحة
لواء. محسن الفحام
أبواق الضلال
المزيد

الثقافة

إلهام الجمال: «الست زكى» متتالية قصصية عن والدتي

القمحاوي ومرسال والعبسي بالقوائم القصيرة لجائزة الشيخ زايد للكتاب

إطلاق ومناقشة كتاب «رحلة كامل التلمساني» بأتيليه القاهرة

دار الكتب والوثائق تنظم ندوة حول «الأم وتنظيم الأسرة»