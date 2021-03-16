«آراب نيوز» تشيد بالكشف الأثري في الواحات: إنعاش لحركة السياحة بمصر

أشادت صحيفة "آراب نيوز" بالاكتشافات الأثرية الأخيرة بالواحات البحرية جنوب غرب القاهرة، قائلة إن مصر تسعى لإنعاش حركة السياحة من خلال الترويج لمثل هذه الاكتشافات.وأشارت الصحيفة، في تقرير نشرته أمس الإثنين، إلى أنه بحسب بيان صادر عن وزارة الآثار في مطلع هذا الأسبوع، كشفت البعثة الأثرية النرويجية الفرنسية العاملة بموقع تل جنوب قصر العجوز بالواحات البحرية في موسمها الثالث عن عدد من المباني المشيدة من حجر البازلت والمنحوته فى الصخر ومباني مشيدة من الطوب اللبن.ونقلت الصحيفة عن رئيس البعثة فيكتور جيكا قوله أن "هذا الاكتشاف مهم لأنه يعطي نظرة ثاقبة لتخطيط المباني وتشكيل التجمعات الرهبانية الأولى في مصر"، لافتا إلى أنه تم الكشف عن 19 حجرة منحوتة فى الصخر وكنيسة تحتفظ بالهيكل الخاص بها ملحقا بها حجرتان منحوتتان في الصخر وتحمل الجدران كتابات بالمداد الاصفر تتضمن كتابات دينية من الكتاب المقدس باللغة اليونانية، تعكس طبيعة الحياة الرهبانية في هذه المنطقة.وأضاف جيكا أن الاكتشافات تشير إلى استيطان الرهبان هذه المنطقة منذ القرن الخامس الميلادي. ومن بين الاكتشافات: كنيسة ومطعمه (قاعة طعام) وقلايات لسكن الرهبان وعدد من الحجرات، بالإضافة إلى العديد من قطع الاوستراكا وهي شقافات من الفخار تحمل كتابات يونانية ترجع للقرن الخامس والسادس الميلادي.فيما نقلت الصحيفة أيضا عن الدكتور أسامة طلعت رئيس قطاع الآثار الإسلامية والقبطية واليهودية بالمجلس الأعلى للآثار، قوله أن مباني الطوب اللبن والتي ترجع إلى ما بين القرن الرابع والقرن السابع الميلادي عبارة عن 6 مناطق تتضمن بقايا ثلاث كنائس وقلالي للرهبان وتحمل الجدران مخربشات ورموز تحمل دلالات قبطية.واعتبرت "آراب نيوز" أن تلك الاكتشافات تؤكد على سعى مصر إلى الترويج لتراثها العريق من أجل إنعاش قطاع السياحة الذي عانى العديد من الضربات المتتالية في أعقاب أحداث الربيع العربي، مشيرة إلى أن مصر تمكنت من العودة إلى خريطة السياحة العالمية مرة أخرى حيث بدأ قطاع السياحة في الانتعاش في عام 2019.وتابعت أنه كان من المتوقع أن تستقبل مصر نحو 15 مليون سائح في عام 2020، مقابل 13 مليونًا في عام 2019، قبل تفشي وباء فيروس كورونا (كوفيد -19) في العالم أجمع.