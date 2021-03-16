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الثلاثاء 16 مارس 2021 الموافق 03 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

برلماني: قرار الرئيس بزيادة المعاشات ورفع الأدني للأجور «تاريخي»

الثلاثاء 16/مارس/2021 - 12:11 م
النائب أحمد فتحي
النائب أحمد فتحي
أشرف لاشين
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ثمن النائب أحمد فتحي، عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وكيل لجنة التضامن الاجتماعي في مجلس النواب، توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بزيادة قيمة المعاشات بنحو 13% بتكلفة إجمالية حوالي 31 مليار، فضلا عن الحافز الإضافي لكل من المخاطبين وغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بتكلفة إجمالية حوالي 17 مليار جنيه، تخصيص برنامج حافز مالى يقدر بحوالى 1.5 مليار جنيه للعاملين المنقولين إلى العاصمة الإدارية الجديدة، مؤكدا أنه قرارات تاريخية ووفاء بعهد القيادة السياسية بالوقوف فى صف الشعب ودعم كل الطبقات المجتمعية، لافتا إلى أن هذه التوجيهات بمثابة هدية جديدة يقدمها الرئيس للمجتمع المصري.

وأكد فتحي، أن قرار الرئيس بدعم المواطنين والموظفين فى الدولة بزيادة مرتبات جميع العاملين بالجهاز الإدارى للدولة بإجمالى نحو 37 مليار جنيه، ورفع الحد الأدنى للأجور إلى 2400 جنيه، وغيرها من القرارات الهامة جميعها تصب فى صالح المواطنين وقيم بناء الإنسان، مؤكدا أن المبادرات الرئاسية والقرارات الأخيرة، بادرة أمل واهتمام كبير بآمال المصريين، والاهتمام بحياتهم المعيشية.

ولفت فتحي، في بيان صحفي، أن الرئيس حريص على دعم أصحاب المعاشات وإعطائهم حقوقهم كاملة، آخرها صرف مستحقات العلاوات الخمس لهم، منوها أن دعم المواطن وتوفير حياة كريمة له أصبحت استراتيجية تسير عليها القيادة السياسية وحريصة كل الحرص على تعميمها على كافة شرائح المجتمع، ما يبشر بمرحلة قادمة قوامها البناء والتطوير على كافة الأصعدة.

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