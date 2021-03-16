إيران تكشف عن لقاح جديد لكورونا

انطلقت في إيران اليوم الثلاثاء، المرحلة الأولى من التجارب السريرية للقاح جديد لفيروس كورونا باسم "فخرا"، بحقن نجل العالم النووي محسن فخري زاده الذي تتهم إيران كلا من إسرائيل والولايات المتحدة باغتياله.ووفقا لوكالة أنباء الجمهورية الإسلامية الإيرانية (إرنا) فقد أثبت اللقاح فعالية خلال التجارب على الحيوانات.وقال وزير الصحة والعلاج والتعليم الطبي إن الجمهورية الإسلامية ستكون من أفضل وأهم الدول في مجال إنتاج لقاحات كورونا حول العالم في ربيع هذا العام.وأوضح أن البلاد لجأت إلى استيراد لقاحات من الخارج خلال الفترة الماضية "بسبب مراعاة الفئات المعرضة للخطر".تجدر الإشارة إلى أن إيران استقبلت حتى الآن كميات من لقاحي سينوفارم الصيني و"سبوتنيك في" الروسي.