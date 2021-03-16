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الثلاثاء 16 مارس 2021 الموافق 03 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

إيران تكشف عن لقاح جديد لكورونا

الثلاثاء 16/مارس/2021 - 12:10 م
لقاح كورونا
لقاح كورونا
وكالات
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انطلقت في إيران اليوم الثلاثاء، المرحلة الأولى من التجارب السريرية للقاح جديد لفيروس كورونا باسم "فخرا"، بحقن نجل العالم النووي محسن فخري زاده الذي تتهم إيران كلا من إسرائيل والولايات المتحدة باغتياله.

ووفقا لوكالة أنباء الجمهورية الإسلامية الإيرانية (إرنا) فقد أثبت اللقاح فعالية خلال التجارب على الحيوانات.

وقال وزير الصحة والعلاج والتعليم الطبي إن الجمهورية الإسلامية ستكون من أفضل وأهم الدول في مجال إنتاج لقاحات كورونا حول العالم في ربيع هذا العام.

وأوضح أن البلاد لجأت إلى استيراد لقاحات من الخارج خلال الفترة الماضية "بسبب مراعاة الفئات المعرضة للخطر".

تجدر الإشارة إلى أن إيران استقبلت حتى الآن كميات من لقاحي سينوفارم الصيني و"سبوتنيك في" الروسي.

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