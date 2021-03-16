كشف غموض السطو المسلح على محطة وقود في بدر

نجحت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، اليوم الثلاثاء، في تحديد وضبط عناصر تشكيل عصابي قاموا بالسطو على محطة وقود بالقاهرة.تبلغ للأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، بشأن حادث سرقة محطة وقود كائنة بدائرة قسم شرطة بدر.بالإنتقال إلى محل البلاغ تم التقابل مع 3 عاملين بالمحطة أحدهم، مصاب بكدمة، وقرروا بأنهم حال تواجدهم بالمحطة محل عملهم حضر شخصان مترجلان وبحوزتهما جركن فارغ وطلبا منهم التحصل على كمية من السولار مدعيان تعطل سيارتهما وحال توجههم لماكينة ضخ السولار بالمنطقة الخلفية للمحطة فوجئوا بسيارة" تاكسى أجرة" ترجل منها عدد 3 أشخاص وبحوزتهم أسلحة نارية وبيضاء.وقاموا بالتعدى عليهم بالضرب وإطلاق أعيرة نارية فى الهواء من الأسلحة حيازتهم وإستولوا على مفاتيح الخزينة الخاصة بالمحطة وسرقة مبلغ مالى كرهًا عنهم ولاذوا بالفرار مُستقلين السيارة سالفة الذكر وأخرى كانت متواجدة أمام المحطة محل الواقعة.وبإجراء التحريات وجمع المعلومات تم تحديد إحدى السيارتين المستخدمتين فى الواقعة وتبين أنها ملك سائق، وأنه وراء إرتكاب الواقعة بالإشتراك مع 7 أشخاص لأحدهم معلومات جنائية.عقب تقنين الإجراءات وبالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الجيزة تم إستهدافهم وضبطهم عدا أحدهم "هارب".بمواجهتهم إعترفوا بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه بالإشتراك مع المتهم الهارب، وأقر أحدهم بأنه نظرًا لسابقة عمله بالشركة المسئولة عن إدارة المحطة وعلمه بأن المحطة محل الواقعة تقوم بتحصيل إيرادات مالية كبيرة.فإختمرت فى ذهنه فكرة سرقتها، وفى سبيل ذلك إستعان بباقى المتهمين لتنفيذ مخططه وأرشدوا عن السيارتان المستخدمتان فى الواقعة- مبلغ مالى "من متحصلات الواقعة"، بندقية خرطوش وعدد من الطلقات النارية، طبنجة، طبنجة صوت وعدد من الطلقات "بمسكن المتهم الهارب".وأضافوا بإنفاقهم باقى المبلغ المالى المستولى عليه على متطلباتهم الشخصية، وبإستدعاء المجنى عليهم تعرفوا على المتهمين وإتهموهم بسرقتهم بالإكراه.تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وجارِ تكثيف الجهود لضبط المتهم الهارب.