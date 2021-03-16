حملة مكبرة لإزالة الإشغالات ومراقبة المخابز بكفر شكر

أكد اللواء هشام رفعت، رئيس مركز ومدينة كفر شكر، أنه تم القيام بحملة مكبرة بالتنسيق مع الصحة والتموين والبيئة بهدف متابعة المحلات غير المرخصة ومدى الالتزام بالاشتراطات الصحية والبيئية، وكذا المرور على المخابز والتأكد من الالتزام بوزن رغيف العيش.أكد "رفعت " أن الحملة أسفرت عن تحرير 9 محاضر لعدد من المخابز نقص وزن و5 محاضر إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات، كما تم تحرير محضر لمخبز لتوقفه عن الإنتاج دون إذن مسبق.وفى السياق قامت حملة مكبرة لرفع الإشغالات، حيث تم ضبط 78 حالة إشغال متنوع بالمدينة وميت الدريج والوحدة القروية بكفر تصفا واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه أصحاب تلك الإشغالات والمخلفات، وأشار رئيس المدينة أن الحملات مستمرة على كافة كافة الشوارع والطرق والميادين وقرى الوحدات المحلية مستمرة لرفع كافة الإشغالات وتسيير حركة المرور.