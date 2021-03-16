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الثلاثاء 16 مارس 2021 الموافق 03 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

احتفالا بيوم الشهيد..عرض مسرحية «محطة مصر» بثقاقة أسيوط

الثلاثاء 16/مارس/2021 - 12:07 م
مسرحية محطة مصر
مسرحية محطة مصر
أسيوط_محمد أبوشادي:
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شهد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، العرض المسرحي "محطة مصر" على مسرح قصر الثقافة وكرم بعض أسر الشهداء في إطار الاحتفال بيوم الشهيد، تحت رعاية الهيئة العامة لقصور الثقافة واقليم وسط الصعيد الثقافي.

حضر العرض العميد محمد إسماعيل المستشار العسكرى للمحافظة، ضياء مكاوى مدير عام فرع ثقافة أسيوط، صفاء كامل مدير قصر الثقافة، ولفيف من قيادات الشرطة والجيش وأسر وأبناء الشهداء.

وتم العرض وسط تطبيق مشدد للإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا، ويستمر العرض المسرحي حتى يوم ‪17 مارس‬ الجاري بمسرح قصر ثقافة أسيوط وهو من إنتاج المسرح الحديث التابع للبيت الفني للمسرح ضمن مبادرة  "المواجهة والتجوال" والتي تهدف إلى الوصول للقرى المحرومة ثقافيًا وفنيًا 

يأتي العرض المسرحي، بمناسبة احتفالات مصر والقوات المسلحة بيوم الشهيد والمحارب القديم الذي يوافق 9 مارس من كل عام تخليدًا لذكرى استشهاد الفريق عبدالمنعم رياض رئيس أركان حرب القوات المسلحة الأسبق في التاسع من مارس عام 1969

وأشار مدير فرع ثقافة أسيوط إلى أن العرض المسرحي من تأليف الشاعر محمد الزناتي وديكور دكتور سمير شاهين وعرائس دكتوره ريم هيبه ونحت عرائس محمود الطوبجي وألحان المايسترو حاتم عزت ومدير مسرح قصر ثقافة أسيوط الفنان مايكل يعقوب وإشراف الفنان حمدي قطب والفنان عمرو عبد المحسن والفنان محمد جابر والمخرج المنفذ رفعت ريان ومن إخراج الفنان رضا حسانيين  وهو من إنتاج المسرح الحديث التابع للبيت الفنى للمسرح ضمن مبادرة "المواجهة والتجوال" والتى تهدف إلى الوصول للقرى المحرومة ثقافيًا وفنيًا ويستمر العرض حتى ‪١٧ مارس‬ الجارى.‪ ‬
 

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