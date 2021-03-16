حملة مكبرة على بدرومات العمارات للتأكد من وجود جراج السيارات بالقليوبية

أعلن الدكتور بكر عبد المنعم رئيس حى شرق شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية، أنه تم القيام بحملة مكبرة على العمارات الأبراج الموجودة فى بعض شوارع الحى للتفتيش على البدرومات الموجودة بها، والتأكد من عدم تغيير نشاط البدرومات المخصص لها وهو استغلالها كجراج للسيارات.وأسفرت الحملة عن غلق 10 بدرومات مخالفة تم استغلالها كورش حرفية أو مخازن أو مصانع للأحذية والملابس مما يشكل خطورة داهمة على الأرواح والممتلكات.وشملت الحملة إزالة الإشغالات بشارع ترعة الشابوري وتحرير محاضر للمحال المخالفة بوضع حواجز أسمنتية تعيق حركة المرور أكد رئيس الحى أنه لا تهاون مع المخالفين خاصة فيما يتعلق بسلامة وأمن المواطنين والمنشآت.كما تابع رئيس الحى حملة إزالة الإشغالات بشارع العشرين وذلك للتعدى على الطريق العام وعدم الحصول على تراخيص ومخالفة قوانين الإشغال مع تحرير محاضر للمخالفين، وقد أسفرت الحملة عن رفع الإشغالات الموجودة واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين.