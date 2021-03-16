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الثلاثاء 16 مارس 2021 الموافق 03 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

الدولار يرتفع مع ترقب أسواق العملات اجتماع الاتحادي

الثلاثاء 16/مارس/2021 - 12:06 م
الدولار
الدولار
وكالات
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هيمنت حالة من الحذر على أسواق العملات اليوم الثلاثاء، قبل بدء اجتماع لجنة السياسة النقدية لمجلس
الاحتياطي الاتحادي الأمريكي (البنك المركزي).

ومن المنتظر أن يتوقع صناع السياسات بالمجلس أن ينمو الاقتصاد الأمريكي في 2021 بأسرع وتيرة في عقود مع هبوط معدل البطالة وارتفاع نسبة التضخم، لكن من الميستبعد حدوث تغيير في السياسة النقدية.

واستقر الدولار خلال الليل ثم ارتفع مع بدء التعاملات في أوروبا، وزاد 0.1 بالمئة إلى 91.946 بحلول الساعة 0804 بتوقيت جرينتش.

ويأتي صعود الدولار مع ارتفاع عائدات سندات الخزانة الأمريكية، لكنها تظل أقل من المستويات غير المسبوقة التي بلغتها مؤخرا.

وسجل اليورو 1.19185 دولار منخفضا حوالي 0.1 بالمئة عن الجلسة السابقة.

ونزل الدولار الأسترالي 0.4 بالمئة إلى 0.77225 مقابل الدولار الذي حقق ارتفاعا، بينما فقد الدولار النيوزيلندي نحو 0.3 بالمئة.

ونزل الإسترليني نحو نصف نقطة مئوية إلى 1.3835 دولار.

وقال محافظ بنك انجلترا المركزي إن النمو الاقتصادي في بريطانيا سيهبط بنحو أربعة بالمئة في الربع الأول من 2021 مقارنة بالربع الأول من 2020.

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