تحذير من «مخدر جديد» يستخدم في الخطف.. الحكومة توضح الحقيقة

نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، صحة ما انتشر بشأن المنشور التحذيري المنسوب لوزارة الداخلية يزعم انتشار مخدر جديد على شكل "مظروف مغلق" أو "صورة استيكر" يستخدم في حالات الخطف.وأشار المركز، في بيان اليوم الثلاثاء، إلى أنه قام بالتواصل مع وزارة الداخلية، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة للمنشور المتداول والذي يزعم انتشار مخدر جديد على شكل "مظروف مغلق" أو "صورة استيكر" يستخدم في حالات الخطف، مُوضحةً تداول تلك الشائعة في وقت سابق، وأن المنشور المتداول مزيف وغير تابع للوزارة.وشددت على أن كل ما يتم تداوله في هذا الشأن ما هو إلا ادعاءات زائفة، لافتة إلى أنه لم يتم إصدار أي منشورات أو رصد شكاوى أو قضايا في هذا الشأن، مُناشدةً جميع وسائل الإعلام ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية، والتواصل مع الجهات المعنية للتأكد قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي لإثارة البلبلة بين المواطنين.